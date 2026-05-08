Nie żyje Marcin Kiljan. Producent, który współtworzył rozwój disco polo w latach 90. 

Foto: Eyasu Etsub / Unsplush
Środowisko muzyczne w Polsce pogrążyło się w żałobie po informacji o śmierci producenta muzycznego Marcin Kiljan. Artysta zmarł 4 maja 2026 roku w wieku 56 lat. Był jedną z kluczowych postaci, które współtworzyły i rozwijały scenę disco polo oraz dance w latach 90.
Informacja o śmierci i pożegnalny wpis
O śmierci Marcina Kiljana poinformowano za pośrednictwem mediów społecznościowych związanych z artystą. W sieci pojawił się również jego pożegnalny wpis, który wywołał duże poruszenie wśród fanów i osób z branży muzycznej.
W wiadomości skierowanej do bliskich i odbiorców producent miał napisać:
„Kochani Przyjaciele, zmieniłem plany, zostałem powołany do nowego wymiaru, gdzie będę mógł komponować muzykę i śpiewać u boku mojego taty Kazimierza Kiljana…”
Wpis zakończono cytatem: „Bo nie umiera ten, kto trwa w pamięci innych”.
Pogrzeb Marcina Kiljana
Ceremonia pogrzebowa zaplanowana została na 9 maja 2026 roku o godzinie 13:00 w Nowym Dworze Mazowieckim. Msza odbędzie się w kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła.
Następnie kondukt żałobny uda się na Cmentarz Komunalny, gdzie producent zostanie pochowany.
Kim był Marcin Kiljan?
Marcin Kiljan był jednym z ważniejszych twórców polskiej sceny muzyki tanecznej lat 90. Występował również pod pseudonimami K. Martin oraz Anthony Moon.
Jego działalność obejmowała:
- produkcję i promocję zespołów disco polo,
- komponowanie i pisanie tekstów,
- współtworzenie wielu znanych projektów muzycznych.
Współtwórca sukcesów disco polo lat 90.
W latach największej popularności gatunku Kiljan współpracował z wieloma zespołami i artystami, przyczyniając się do ich sukcesów. Wspierał m.in. formacje:
- Funky 5,
- Boyz Attack,
- Norman,
- North Boys,
- La Banda,
- La Luna.
Był również związany z grupą Top One, dla której stworzył jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów tamtych lat – „Ole! Olek!”.
Piosenka ta zdobyła ogromną popularność i była wykorzystywana w przestrzeni publicznej, m.in. w okresie kampanii politycznych.
Kariera, pseudonimy i powrót do muzyki
Na początku lat 2000 Marcin Kiljan stopniowo wycofał się z aktywnej działalności w branży disco polo. W 2008 roku powrócił jednak w nowym wizerunku jako Anthony Moon, prezentując bardziej popowo-dance’owy styl muzyczny.
W kolejnych latach:
- wydawał solowe single,
- występował na festiwalach, m.in. w Sopocie,
- współpracował z innymi artystami sceny pop i disco.
Współprace z polskimi artystami
W późniejszym okresie kariery Kiljan pracował także z innymi znanymi wykonawcami. Współtworzył projekty muzyczne m.in. z:
- Rafałem Brzozowskim,
- Danielem Martyniukiem,
- Zenonem Martyniukiem.
Był zaangażowany w produkcję nowych utworów oraz rozwój projektów łączących klasyczne disco polo z nowoczesnym brzmieniem.
Znaczenie dla polskiej muzyki tanecznej
Marcin Kiljan odegrał istotną rolę w kształtowaniu polskiej sceny muzyki rozrywkowej lat 90. Dzięki jego pracy wiele zespołów zyskało popularność, a gatunek disco polo wszedł do mainstreamu.
Jego działalność produkcyjna i kompozytorska sprawiła, że na stałe zapisał się w historii polskiej muzyki tanecznej.