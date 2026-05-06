Lil Narcyz nie żyje. 23-letni comedy-raper zginął w Chorwacji

Środowisko internetowe i muzyczne w Polsce obiegła smutna wiadomość. Nikodem Czyżewski, znany szerzej jako Lil Narcyz, zmarł w wieku zaledwie 23 lat. Młody twórca był poszukiwany od kilku tygodni po tym, jak urwał się z nim kontakt podczas pobytu za granicą.

Zaginięcie i odnalezienie ciała w Chorwacji

Informacje o zaginięciu 23-latka pojawiły się pod koniec kwietnia. Jak przekazywała policja w Gliwice, Nikodem Czyżewski wyjechał w połowie marca do Chorwacja w celach zarobkowych. Ostatni kontakt z rodziną miał miejsce 8 kwietnia – od tego momentu jego los pozostawał nieznany.

Według dostępnych informacji mógł przebywać w okolicach Zagrzeb. Niestety, najnowsze doniesienia potwierdziły najgorszy scenariusz – ciało młodego twórcy zostało odnalezione, co zakończyło trwające poszukiwania.

Kim był Lil Narcyz?

Lil Narcyz nie żyje, Nikodem Czyżewski śmierć, polski youtuber zmarł, comedy rap Polska, influencer śmierć Chorwacja, zaginięcie Zagrzeb, Lil Narcyz YouTube, polski TikTok twórca, wiadomości Polska 2026