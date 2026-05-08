Artur Rojek o przeszłości, wstydzie i kompleksach. Nowy singiel zapowiada ważny powrót

2026.05.08

Foto: D. Jaroszek

Po kilku latach ciszy artystycznej Artur Rojek wraca z nowym materiałem, który już teraz określany jest jako jeden z najbardziej osobistych projektów w jego karierze. Premierowy singiel „Gruby, mały” zapowiada nową płytę oraz trasę koncertową zaplanowaną na 2026 rok.

Powrót po sześciu latach

Nowy utwór artysty pojawia się sześć lat po wydaniu ostatniego albumu studyjnego „Kundel”, który ukazał się w 2020 roku i zdobył status złotej płyty.

Nowe wydawnictwo zatytułowane „Chciałbym urodzić się żeby latałem” ma trafić do słuchaczy jesienią 2026 roku i będzie wspierane trasą koncertową obejmującą największe sale w Polsce.

„Gruby, mały” – osobisty i trudny temat

Singiel „Gruby, mały” porusza tematy, które w twórczości Rojka od lat pojawiają się w różnych formach, jednak tym razem nabierają wyjątkowo intymnego charakteru. Utwór dotyka takich kwestii jak:

  • wstyd i kompleksy,
  • przemoc słowna,
  • wpływ ocen innych ludzi na samoocenę,
  • dorastanie w cieniu cudzych opinii.

Artysta podkreśla, że piosenka ma charakter uniwersalny i odnosi się do doświadczeń, które mogą dotyczyć każdego.

Wstyd, słowa i emocjonalne konsekwencje

W wypowiedziach promujących singiel Artur Rojek zwraca uwagę na siłę słów, które – jak podkreśla – potrafią zostawać w człowieku na całe życie.

Artysta mówi o procesie pogodzenia się ze sobą i akceptacji niedoskonałości:

„To piosenka o poczuciu wstydu, kompleksach i o słowach, które potrafią nas ranić… Dobrze jest poczuć, że jesteś sobą i to jest doskonale normalne”.

Kampania wizualna i udział innych artystów

Premierze singla towarzyszy kampania wizualna oparta na mocnej metaforze. Na plakatach pojawiły się obraźliwe hasła przypominające tatuaże – symbol trwałości słów, które mogą ranić i zostawać z człowiekiem na lata.

W projekt zaangażowało się wielu znanych artystów polskiej sceny muzycznej, m.in.:

  • Dawid Podsiadło
  • Sokół
  • Daria Zawiałow
  • Kortez
  • Kaśka Sochacka
  • Urszula Dudziak

Za produkcję muzyczną odpowiada Olek Świerkot, natomiast warstwę orkiestrową przygotował światowej klasy kompozytor Zbigniew Preisner.

Nowy album i trasa koncertowa

Album „Chciałbym urodzić się żeby latałem” będzie promowany dużą trasą koncertową obejmującą siedem polskich miast. Występy odbędą się m.in. w Katowicach (NOSPR), Wrocławiu, Krakowie oraz Warszawie.

Sprzedaż biletów rusza 8 maja 2026 roku wyłącznie online.

Symbolika nowego projektu

Nowy etap w twórczości Rojka opiera się na bardzo osobistym motywie. Inspiracją do tytułu trasy stały się słowa jego dziecka, które artysta potraktował jako metaforę wolności i przekraczania własnych ograniczeń.

Projekt ma łączyć refleksję nad dorosłością, emocjami i społeczną presją z bardziej uniwersalnym przesłaniem o akceptacji siebie.

