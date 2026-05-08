Już jutro odbędzie się Circoloco Warsaw. Legenda Ibizy zagra w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

2026.05.08

Jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń światowej sceny elektronicznej, Circoloco Warsaw, po raz pierwszy odbędzie się w Polsce. Już 9 maja 2026 roku legendarna marka z Ibizy przejmie przestrzeń Pałacu w Wilanowie, łącząc muzykę klubową najwyższej klasy z jedną z najważniejszych historycznych lokalizacji w kraju.

Wydarzenie inauguruje działalność europejskiego promotora Awake Events oraz projekt „Let’s make them care”, który ma łączyć kulturę, sztukę i działania społeczne.

Circoloco – od Ibizy do Warszawy

Circoloco to jeden z najważniejszych projektów w historii muzyki klubowej. Jego początki sięgają 1999 roku i kultowego klubu DC-10 na Ibizie, gdzie organizowano poniedziałkowe afterparty, które z czasem stały się symbolem undergroundowej sceny elektronicznej.

Dziś Circoloco to globalna marka obecna w największych miastach świata, która wykracza daleko poza format klasycznych wydarzeń muzycznych. Projekt łączy muzykę, modę i sztukę wizualną, współpracując m.in. z markami Off-White oraz Adidas Originals.

Warszawska edycja odbędzie się w przestrzeni Pałac w Wilanowie, jednej z najważniejszych rezydencji królewskich w Polsce.

To wyjątkowe miejsce ma stać się tłem dla wydarzenia, które łączy:

  • muzykę elektroniczną,
  • sztukę wizualną,
  • architekturę historyczną,
  • nowoczesną produkcję sceniczną.

Dziedziniec pałacu zostanie przekształcony w największy parkiet taneczny w Polsce, w formule day & night experience.

Line-up światowej klasy

W programie Circoloco Warsaw 2026 wystąpią uznani artyści sceny elektronicznej, w tym:

  • PAWSA
  • Honey Dijon
  • Carlita
  • Bedouin
  • Job Jobse
  • Prospa
  • JAMBACK

Każde z tych nazwisk reprezentuje inny nurt muzyki klubowej – od house’u i tech house’u po bardziej emocjonalne i eksperymentalne brzmienia.

Muzyka, sztuka i społeczna misja

Projekt „Let’s make them care” zakłada łączenie wydarzeń muzycznych z działaniami o wymiarze społecznym i kulturowym. Część przychodów z wydarzenia zostanie przeznaczona na ochronę i renowację dziedzictwa kulturowego.

Jak podkreślają organizatorzy, idea projektu opiera się na dialogu między przeszłością a współczesnością – poprzez muzykę i sztukę w miejscach o wysokiej wartości historycznej.

Nowy model wydarzeń kulturalnych

Za organizację odpowiada Awake Events – europejski promotor łączący muzykę, technologię i filantropię w jeden ekosystem wydarzeń.

Według organizatorów Circoloco Warsaw ma być pierwszym krokiem do stworzenia nowego standardu eventów kulturalnych w Europie, w których:

  • lokalizacja ma znaczenie historyczne,
  • produkcja stoi na światowym poziomie,
  • wydarzenie ma wymiar społeczny.

Ibiza w sercu Warszawy

Warszawska edycja Circoloco przenosi klimat Ibizy do przestrzeni o wyjątkowym znaczeniu historycznym. To połączenie globalnej kultury klubowej z barokową architekturą Wilanowa ma stworzyć unikalne doświadczenie muzyczne i wizualne.

Organizatorzy podkreślają, że podobne formaty funkcjonują już na świecie – m.in. w Gizie, Wiedniu czy Rio de Janeiro – a teraz po raz pierwszy pojawią się w Polsce.

Patronat Prezydenta Warszawy

Projekt „Let’s make them care” oraz wydarzenie Circoloco Warsaw zostały objęte patronatem Prezydenta m.st. Warszawy. To istotne wyróżnienie podkreśla rangę inicjatywy oraz jej znaczenie dla rozwoju kulturalnego miasta.

Patronat oznacza również wsparcie dla idei łączenia współczesnej kultury muzycznej z przestrzeniami o wyjątkowym znaczeniu historycznym, co ma wzmacniać wizerunek Warszawy jako miasta otwartego na nowoczesne, międzynarodowe projekty artystyczne.

