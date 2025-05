Doechii chwali się miliardem streamów w numerze z The Weeknd

Nowy remiks hitu „Timeless” z udziałem Doechii

Amerykańska raperka i wokalistka Doechii nie kryje dumy ze swoich osiągnięć. W najnowszym remiksie utworu „Timeless” autorstwa The Weeknd i Playboi’a Cartiego, artystka z Florydy z dumą podkreśla swoje streamingowe sukcesy.

Na samym początku utworu Doechii nawija:

„My brand grossin’ numbers you’ll never believe / It’s a billi’ on the streams.” („Mój brand osiąga liczby, w które trudno uwierzyć – to miliard streamów.”)

Sukces albumu „Alligator Bites Never Heal”

Raperka świętuje ogromny sukces projektu „Alligator Bites Never Heal”, który w ciągu roku zgromadził ponad miliard odtworzeń w serwisach streamingowych. To ważny kamień milowy w jej karierze i kolejny dowód na to, że Doechii zyskała pozycję jednej z najbardziej wpływowych kobiet w rapie.

W dalszej części wersów dodaje:

„Top Dawg cashin’ out Doechii stock (Clock that) / Pull up to the pgLang on the dot…” – odnosząc się zarówno do swojej wytwórni Top Dawg Entertainment (TDE), jak i kontaktów z ekipą pgLang założoną przez Kendricka Lamara.

Met Gala i kontrowersje z parasolami

Równolegle z muzycznym sukcesem, Doechii znalazła się też w centrum medialnej burzy po swoim debiucie na Met Gali 2025. Artystka została sfilmowana, jak opuszcza hotel The Mark otoczona ekranem i kilkoma asystentami z parasolami, aby zachować swojhą stylizację w tajemnicy.

Na nagraniu słychać, jak Doechii mówi:

„Dajcie mi jeszcze jedną parasolkę. Potrzebuję więcej pieprzonych parasolek!” To nagranie wywołało falę krytyki w mediach społecznościowych za sposób, w jaki artystka potraktowała swój zespół. W odpowiedzi, Doechii zamieściła oświadczenie na TikToku: „To był bardzo stymulujący wieczór, ale nie zamieniłabym go na nic innego. To była noc, o której marzyliśmy. Mój zespół był niesamowity (pomimo parasolek).”

Silny przekaz podczas gali Billboard

Przemawiając na gali Billboard, Doechii przypomniała swoje początki i odważnie podkreśliła rolę kobiet w przemyśle muzycznym: