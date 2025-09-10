Doda zgarnie fortunę za krótki występ na PGE Narodowym

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Roztańczony PGE Narodowy coraz bliżej

Już 27 września na PGE Narodowym odbędzie się jedno z największych wydarzeń muzycznych w Polsce – Roztańczony PGE Narodowy. Na scenie pojawią się artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne: od disco polo, przez pop, aż po rap. Publiczność usłyszy m.in. Lanberry, Skolima, Michała Wiśniewskiego, Stachursky’ego, Akcent, Pięknych i Młodych, Modelki oraz Tede.

Doda w centrum uwagi

Jedną z głównych atrakcji wieczoru będzie występ Dody. To nie pierwszy raz, kiedy artystka zaśpiewa na Narodowym, ale tym razem może liczyć na wyjątkowe traktowanie. Organizatorzy przygotowali dla niej m.in.:

dwie garderoby – dla niej i tancerzy,

prywatną ekipę techniczną,

catering dla całej drużyny,

specjalny melex ułatwiający poruszanie się po stadionie,

dodatkową ochronę.

Ile zarobi Doda na koncercie?

Według ustaleń Pudelka, za kilkuminutowy występ na Roztańczonym PGE Narodowym Doda otrzyma aż 50 tysięcy złotych. To jedno z najwyższych honorariów tegorocznego wydarzenia. Więcej zgarnie jedynie Justyna Steczkowska, której gaża wyniesie 80 tysięcy złotych.

Gwiazda, która wciąż elektryzuje

Doda od lat pozostaje jedną z najpopularniejszych i najbardziej rozchwytywanych artystek w Polsce. Jej show na PGE Narodowym z pewnością będzie należało do najgłośniej komentowanych momentów wieczoru.