Doda zdradza stawki za swoje występy: „Za 20-minutowe show mogłabym sobie kupić kawalerkę”

Doda ogranicza koncerty i stawia na krótkie występy

2025.09.04

Foto: J. Janecki

W najnowszym wywiadzie Doda opowiedziała o swoich zarobkach, ujawniając, ile warte jest obecnie 20-minutowe show w jej wykonaniu.

Po zakończeniu trasy „Aquaria Tour” na początku 2024 roku, wokalistka zapowiedziała, że zamierza ograniczyć działalność koncertową i skupić się na krótszych formach estradowych – głównie telewizyjnych show.

Latem 2025 roku fani mogli jednak zobaczyć ją na żywo podczas kilku wyjątkowych wydarzeń: Łódź Summer Festival w lipcu, jubileuszowego koncertu „Nasza Solidarność. A to nam się udało!” transmitowanego w TVP1 w sierpniu czy festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji 2025 w Kielcach, pokazywanego w Polsacie.

„20 minut jak dziesięć koncertów” – Doda o swoich zarobkach

W rozmowie z portalem Świat Gwiazd Rabczewska przyznała, że dziś jej występy są ekskluzywnym wydarzeniem.

„Teraz nie gram koncertów. Gram tylko i wyłącznie takie występy show, maksymalnie 20-minutowe. Na pewno nie za mniej niż równowartość dziesięciu koncertów.”

Doda wyjaśniła, że lata ciężkiej pracy i inwestowania w własne produkcje pozwoliły jej osiągnąć ten poziom. Reporterka zapytała artystkę, czy za jeden występ mogłaby kupić sobie Mercedesa lub kawalerkę.

„Kawalerka to w Ciechanowie prędzej, ale i tak jestem bardzo szczęśliwa, że wypracowałam sobie taką pozycję. Zap*erdalałam bardzo długo, objechałam całą Polskę, inwestowałam wszystkie pieniądze w koncerty. Czasami nie zarabiałam na trasach, ale zawsze robiłam wielkie show – niezależnie od miejscowości. Po prostu zapracowałam sobie na to.”

Doda nie występuje na weselach ani prywatnych imprezach

Wokalistka jasno zaznaczyła, że nie zamierza zmieniać swojego podejścia do prywatnych występów.

„Nigdy w życiu nie zagrałam na żadnym weselu i nie zagram na żadnej prywatnej imprezie. Nigdy. Nie ma takich pieniędzy.”

 

