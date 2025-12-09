CGM

Doda z ostrym komentarzem po obejrzeniu dokumentu o Diddym: „Morderca, gwałciciel, pedofil, narkoman, zboczeniec, masakra”

"Koniecznie zobaczcie ten film zanim zostanie zablokowany"

2025.12.09

opublikował:

Doda z ostrym komentarzem po obejrzeniu dokumentu o Diddym: „Morderca, gwałciciel, pedofil, narkoman, zboczeniec, masakra”

Doda podzieliła się swoimi wrażeniami po obejrzeniu dokumentu „Sean Combs: The Reckoning” na Netflixie. Film wyprodukowany przez 50 Centa ukazuje kulisy życia i działalności Diddy’ego, jednego z najbardziej wpływowych artystów światowej sceny muzycznej.

Mocny dokument o Diddym

Film przedstawia kontrowersyjne zachowania artysty, w tym nadużycia wobec kobiet, problemy z prawem i działalność na granicy prawa. Doda nie kryła oburzenia po obejrzeniu produkcji, określając wprost zachowania Diddy’ego jako szokujące i niewiarygodne.

Komentarz Dody

Wokalistka podkreśliła odwagę Netflixa w pokazaniu dokumentu i zachęca widzów do obejrzenia go, zanim zostanie zablokowany. Według niej zachowanie artysty jest niedopuszczalne i nie powinno być akceptowane w środowisku muzycznym. Doda wyraziła też nadzieję, że sprawy prawne związane z jego czynami zostaną odpowiednio rozpatrzone.

– Po pierwsze to brawa dla Netfixa za odwagę. Koniecznie zobaczcie ten film zanim zostanie zablokowany. Kim naprawdę jest Diddy? Zboczeńcem, obrzydliwym narkomanem, mordercą, zdrajcą wykorzystującym swoich przyjaciół, znęcających się psychicznie i fizycznie na swoimi kobietami. Masakra – i tylko 4 lata więzienia. Mam nadzieje, że ława przysięgłych obejrzy ten film. Gangsterzy nie powinni być artystami – mówi Doda.

– W głowie mi się nie mieści jak można nastoletnią dziewczynę zmuszać do seksu z kimś innym i jeszcze do nagrywać i puszczać na seks party – dodaje wokalistka.

 

Cały komentarz gwiazdy możecie sprawdzić poniżej.

@cgm.plDoda z ostrym komentarzem po obejrzeniu dokumentu o Diddym: „Morderca, gwałciciel, pedofil, narkoman, zboczeniec, masakra”

♬ oryginalny dźwięk – CGM.PL – CGM.PL

Tagi


Popularne newsy

T.Love rozpada się na oczach fanów? Kolejny członek zespołu opuszcza Muńka Staszczyka
NEWS

T.Love rozpada się na oczach fanów? Kolejny członek zespołu opuszcza Muńka Staszczyka

Sidney Polak komentuje swoje odejście z T.Love: „Szok i ogromna ulga”
NEWS

Sidney Polak komentuje swoje odejście z T.Love: „Szok i ogromna ulga”

Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wybrane. Jubileuszowa edycja plebiscytu PWN
NEWS

Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wybrane. Jubileuszowa edycja plebiscytu PWN

Viki Gabor o konflikcie z Roksaną Węgiel: „Niczego nie żałuję. My nigdy nie usiadłyśmy i nie porozmawiałyśmy”
NEWS

Viki Gabor o konflikcie z Roksaną Węgiel: „Niczego nie żałuję. My nigdy nie usiadłyśmy i nie porozmawiałyśmy”

Mata jak Quebonafide ogłasza drugi koncert na PGE Narodowym
NEWS

Mata jak Quebonafide ogłasza drugi koncert na PGE Narodowym

Żurom i Peja zakończyli wieloletni konflikt? Tak przynajmniej twierdzi ten pierwszy
NEWS

Żurom i Peja zakończyli wieloletni konflikt? Tak przynajmniej twierdzi ten pierwszy

TVP ogłosiła występ megagwiazdy na Sylwestrze z Dwójką. Sting stanie na scenie obok Malika Montany, Dody i Maryli Rodowicz
NEWS

TVP ogłosiła występ megagwiazdy na Sylwestrze z Dwójką. Sting stanie na scenie obok Malika Montany, Dody i Maryli Rodowicz

Polecane

CGM
Do sieci trafiły zdjęcia pokoju hotelowego, w którym POORSTACY spędził ostatnie tygodnie zycia

Do sieci trafiły zdjęcia pokoju hotelowego, w którym POORSTACY spędził ...

Nowe informacje o ostatnich chwilach artysty

2 godziny temu

CGM
Maryla Rodowicz o swojej emeryturze: „Moje koty więcej przejadają”

Maryla Rodowicz o swojej emeryturze: „Moje koty więcej przejadają”

Gwiazda była gościem podcastu Wojewódzki i Kędzierski

2 godziny temu

CGM
Kazik przekazuje nowe informacje o stanie zdrowia: „To, co się wydarzyło w ciągu 10 dni, było kompletnie nie do wyobrażenia”

Kazik przekazuje nowe informacje o stanie zdrowia: „To, co się wydarzy ...

Kazik prostuje informacje o przyczynie problemów zdrowotnych

3 godziny temu

CGM
Megadeth kończą działalność. Poznaliśmy powody tej decyzji

Megadeth kończą działalność. Poznaliśmy powody tej decyzji

Legendarna formacja thrash metalowa Megadeth powoli żegna się ze sceną

4 godziny temu

CGM
Peja ostro o współczesnym hip hopie: „To nie była muzyka dzieci z bananowych domów”

Peja ostro o współczesnym hip hopie: „To nie była muzyka dzieci z bana ...

Raper krytykuje współprace reklamowe

4 godziny temu

1 na 1
Muniek Staszczyk szczerze o życiu, kryzysach, depresji, wylewie i powrocie na scenę: „Dostałem od życia dużo więcej niż chciałem”

Muniek Staszczyk szczerze o życiu, kryzysach, depresji, wylewie i powr ...

Lider T.Love gościem Artura Rawicza

4 godziny temu