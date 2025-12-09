Doda z ostrym komentarzem po obejrzeniu dokumentu o Diddym: „Morderca, gwałciciel, pedofil, narkoman, zboczeniec, masakra”

Doda podzieliła się swoimi wrażeniami po obejrzeniu dokumentu „Sean Combs: The Reckoning” na Netflixie. Film wyprodukowany przez 50 Centa ukazuje kulisy życia i działalności Diddy’ego, jednego z najbardziej wpływowych artystów światowej sceny muzycznej.

Mocny dokument o Diddym

Film przedstawia kontrowersyjne zachowania artysty, w tym nadużycia wobec kobiet, problemy z prawem i działalność na granicy prawa. Doda nie kryła oburzenia po obejrzeniu produkcji, określając wprost zachowania Diddy’ego jako szokujące i niewiarygodne.

Komentarz Dody

Wokalistka podkreśliła odwagę Netflixa w pokazaniu dokumentu i zachęca widzów do obejrzenia go, zanim zostanie zablokowany. Według niej zachowanie artysty jest niedopuszczalne i nie powinno być akceptowane w środowisku muzycznym. Doda wyraziła też nadzieję, że sprawy prawne związane z jego czynami zostaną odpowiednio rozpatrzone.

– Po pierwsze to brawa dla Netfixa za odwagę. Koniecznie zobaczcie ten film zanim zostanie zablokowany. Kim naprawdę jest Diddy? Zboczeńcem, obrzydliwym narkomanem, mordercą, zdrajcą wykorzystującym swoich przyjaciół, znęcających się psychicznie i fizycznie na swoimi kobietami. Masakra – i tylko 4 lata więzienia. Mam nadzieje, że ława przysięgłych obejrzy ten film. Gangsterzy nie powinni być artystami – mówi Doda. – W głowie mi się nie mieści jak można nastoletnią dziewczynę zmuszać do seksu z kimś innym i jeszcze do nagrywać i puszczać na seks party – dodaje wokalistka.

Cały komentarz gwiazdy możecie sprawdzić poniżej.