Doda w swoim stylu komentuje decyzję TVP w sprawie udziału Polski w Eurowizji

Telewizja Polska ogłosiła, że mimo licznych kontrowersji Polska weźmie udział w przyszłorocznej Eurowizji. Decyzja ta wywołała falę komentarzy w mediach, a jednym z najgłośniejszych okazała się reakcja Dody, która jak zwykle nie zawahała się użyć ironii.

Eurowizja – rekordowo mała liczba uczestników

Udział Izraela w Eurowizji od wielu miesięcy budzi ogromne emocje. W geście protestu z konkursu wycofały się już m.in. Hiszpania, Holandia, Irlandia, Słowenia oraz Islandia. Oznacza to, że tegoroczna edycja będzie jedną z najmniejszych pod względem liczby startujących krajów od ponad 20 lat.

Mimo spekulacji, że również Polska może rozważać bojkot, TVP ostatecznie potwierdziła udział, podkreślając, że Eurowizja „wciąż ma szansę stać się przestrzenią, którą wypełnia muzyka”.

Reakcje artystów – od niepokoju po ironię

Decyzja TVP spotkała się z mieszanymi opiniami. Luna, reprezentantka Polski z 2024 roku, przyznała, że nadal odczuwa niepokój związany z udziałem Izraela.

Doda – choć sama nigdy nie zabiegała o możliwość reprezentowania kraju na Eurowizji – nie mogła przemilczeć tematu. W swoim charakterystycznym, ironicznym stylu skomentowała rezygnację kolejnych państw, zwłaszcza Islandii.