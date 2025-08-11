Szukaj
CGM

Doda w seksownym stroju króliczka świętuje imieniny w Hiszpanii

Gwiazda relacjonuje swój wakacyjny wypad w sieci

2025.08.11

opublikował:

Doda w seksownym stroju króliczka świętuje imieniny w Hiszpanii

Doda świętowała swoje imieniny w Hiszpanii, wybierając na tę okazję wyjątkowy strój seksownego króliczka. Jej relacje z imprezy szybko stały się hitem w mediach społecznościowych i na portalach plotkarskich.

Imieniny Dody na słonecznej Costa Blanca

Wokalistka postanowiła połączyć odpoczynek z zabawą w jednym z najbardziej malowniczych miejsc w Europie. Costa Blanca w Hiszpanii przywitała Dodę i jej przyjaciół słoneczną pogodą i luksusowymi warunkami. Artystka wynajęła apartament wart około 1200 euro za noc, w którym spędzała czas z bliskimi oraz swoimi ukochanymi psami.

Seksowny strój króliczka — hit imprezy

Podczas jednej z wieczornych imprez Doda zaprezentowała się w odważnej stylizacji. Czarne, dopasowane elementy garderoby, uszy oraz zmysłowe dodatki sprawiły, że piosenkarka wyglądała wyjątkowo efektownie.

Zdjęcia i nagrania z imprezy, na której bawiła się Doda zostały opublikowane na jej Instagramie, a fani szybko zasypali ją komentarzami. Część z nich była zachwycona pomysłowością kreacji, inni uznali, że to kolejny przykład prowokacyjnego stylu artystki.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by D🌕DA (@dodaqueen)

 

View this post on Instagram

 

A post shared by D🌕DA (@dodaqueen)

 

View this post on Instagram

 

A post shared by D🌕DA (@dodaqueen)

Tagi


Popularne newsy

Bedoes 2115 odpowiada Eripe: „Quebo cię stworzył, a ja cię kończę”
NEWS

Bedoes 2115 odpowiada Eripe: „Quebo cię stworzył, a ja cię kończę”

„Śmiejesz się z chorób psychicznych, bo jesteś ludzkim odpadem”- diss Bedeosa na Eripe, wers po wersie
NEWS

„Śmiejesz się z chorób psychicznych, bo jesteś ludzkim odpadem”- diss Bedeosa na Eripe, wers po wersie

Eripe podkręca śrubę. „Przeprosiny nieprzyjęte, będziesz k***ony do rana”
NEWS

Eripe podkręca śrubę. „Przeprosiny nieprzyjęte, będziesz k***ony do rana”

„Na zdjęciach z kolegami wyglądasz jak fajny wujek, taki wujek, co dotyka dzieci chuj*m”, czyli o czym dokładnie jest diss Eripe na Bedoesa
NEWS

„Na zdjęciach z kolegami wyglądasz jak fajny wujek, taki wujek, co dotyka dzieci chuj*m”, czyli o czym dokładnie jest diss Eripe na Bedoesa

Domniemana córka Freddiego Mercury’ego zabiera głos: „Nie chciałam dzielić się moim tatą z całym światem”
NEWS

Domniemana córka Freddiego Mercury’ego zabiera głos: „Nie chciałam dzielić się moim tatą z całym światem”

Kwiat Jabłoni na Męskim Graniu 2025: Zespół wyraził poparcie dla Palestyny
NEWS

Kwiat Jabłoni na Męskim Graniu 2025: Zespół wyraził poparcie dla Palestyny

Paulla krytykuje Edytę Górniak: „Mało jest artystów, którzy tak bardzo sprzedają swoją prywatę”
NEWS

Paulla krytykuje Edytę Górniak: „Mało jest artystów, którzy tak bardzo sprzedają swoją prywatę”

Polecane

CGM
Sentino przeprasza wszystkich i zapowiada nowy album inspirowany muzyką flamenco

Sentino przeprasza wszystkich i zapowiada nowy album inspirowany muzyk ...

"Muzyka o bólu, zdradzie, przyjaźni, miłości i samotności"

1 minuta temu

CGM
Jakub Rzeźniczak zagra w zespole, w którym grał Quebonafide. Niespodziewany powrót do okręgówki

Jakub Rzeźniczak zagra w zespole, w którym grał Quebonafide. Niespodzi ...

Transfer Rzeźniczaka do Mazura Radzymin wywołał spore zainteresowanie

54 minuty temu

CGM
Zespół Kneecap krytykuje norweski rząd i przemysł festiwalowy za inwestycje powiązane z Izraelem

Zespół Kneecap krytykuje norweski rząd i przemysł festiwalowy za inwes ...

Kontrowersyjny komunikat podczas Øyafestivalen

1 godzinę temu

CGM
U2 komentuje ludobójstwo Izraela w Strefie Gazy. Ostre słowa Bono o „skrajnie prawicowym rząd” Netanjahu

U2 komentuje ludobójstwo Izraela w Strefie Gazy. Ostre słowa Bono o „s ...

„Nie ma usprawiedliwienia dla brutalności"

2 godziny temu

CGM
Wielki powrót do „The Voice Senior” po trzech latach przerwy

Wielki powrót do „The Voice Senior” po trzech latach przerwy

Poznaliśmy nazwiska wszystkich trenerów nowej edycji

2 godziny temu

CGM
T-Hood nie żyje. Raper zginął po postrzale, do którego doszło podczas rodzinnej kłótni

T-Hood nie żyje. Raper zginął po postrzale, do którego doszło podczas ...

Artysta miał 33 lata

2 godziny temu