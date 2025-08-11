Doda w seksownym stroju króliczka świętuje imieniny w Hiszpanii

Doda świętowała swoje imieniny w Hiszpanii, wybierając na tę okazję wyjątkowy strój seksownego króliczka. Jej relacje z imprezy szybko stały się hitem w mediach społecznościowych i na portalach plotkarskich.

Imieniny Dody na słonecznej Costa Blanca

Wokalistka postanowiła połączyć odpoczynek z zabawą w jednym z najbardziej malowniczych miejsc w Europie. Costa Blanca w Hiszpanii przywitała Dodę i jej przyjaciół słoneczną pogodą i luksusowymi warunkami. Artystka wynajęła apartament wart około 1200 euro za noc, w którym spędzała czas z bliskimi oraz swoimi ukochanymi psami.

Seksowny strój króliczka — hit imprezy

Podczas jednej z wieczornych imprez Doda zaprezentowała się w odważnej stylizacji. Czarne, dopasowane elementy garderoby, uszy oraz zmysłowe dodatki sprawiły, że piosenkarka wyglądała wyjątkowo efektownie.

Zdjęcia i nagrania z imprezy, na której bawiła się Doda zostały opublikowane na jej Instagramie, a fani szybko zasypali ją komentarzami. Część z nich była zachwycona pomysłowością kreacji, inni uznali, że to kolejny przykład prowokacyjnego stylu artystki.