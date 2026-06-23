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Doda ujawniła stawki za reklamy na Instagramie. „Za rok biorę milion, za posta 100-150 tysięcy. Dla przyjaciół robię za darmo”

Instagram to bardzo dochodowy biznes

2026.06.23

opublikował:

Doda 2026 IG

Foto: @dodaqueen

Doda nie ukrywa, że media społecznościowe są dziś ważnym źródłem dochodów dla artystów i celebrytów. W najnowszym wywiadzie wokalistka postanowiła zdradzić, ile kosztuje współpraca reklamowa z jej udziałem oraz publikacja sponsorowanych treści na Instagramie. Kwoty, które padły, pokazują, że zasięgi gwiazd mogą mieć ogromną wartość marketingową.

Instagram jako biznes

Podczas rozmowy w podcaście „Biznes Misja” Doda została zapytana o stawki za działania reklamowe w mediach społecznościowych. Artystka przyznała, że marki coraz częściej wykorzystują profile influencerów i celebrytów jako skuteczne narzędzie promocji.

Wokalistka podkreśliła, że jej konto obserwuje ponad 2,3 miliona użytkowników, co stanowi atrakcyjną przestrzeń reklamową dla firm chcących dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.

– Dzisiaj wszystko bazuje na Instagramie. Mamy gotową bazę odbiorców i możliwość bezpośredniego dotarcia do milionów osób – wyjaśniła.

Ile kosztuje współpraca z Dodą?

Największe zainteresowanie wzbudziły konkretne kwoty, które artystka ujawniła podczas rozmowy. Jak przyznała, długoterminowe współprace reklamowe mogą kosztować setki tysięcy złotych.

Według Dody:

  • półroczna współpraca reklamowa to koszt około 500 tysięcy złotych,
  • roczna współpraca może kosztować nawet 1 milion złotych,
  • pojedynczy post sponsorowany wyceniany jest na kwotę od 100 do 150 tysięcy złotych.

Wokalistka zaznaczyła jednak, że istnieją wyjątki od tych zasad.

– Dla przyjaciół robię za darmo – przyznała z uśmiechem.

Nie chce zamieniać profilu w słup reklamowy

Choć stawki są imponujące, Doda podkreśla, że nie przyjmuje każdej propozycji współpracy. Jak sama przyznała, zależy jej na zachowaniu autentyczności profilu i dobrych relacji z obserwatorami.

Artystka nie chce publikować sponsorowanych treści zbyt często, ponieważ obawia się, że mogłoby to negatywnie wpłynąć na odbiór jej konta przez fanów.

Jej zdaniem Instagram powinien być przede wszystkim miejscem kontaktu z odbiorcami, a nie wyłącznie przestrzenią reklamową.

Gwiazdy coraz więcej zarabiają w mediach społecznościowych

Słowa Dody pokazują, jak dużą rolę w świecie show-biznesu odgrywają dziś media społecznościowe. Dla wielu celebrytów Instagram stał się nie tylko narzędziem promocji własnej działalności, ale także jednym z najważniejszych źródeł dochodu.

Wysokie stawki za współprace reklamowe nie są już wyjątkiem, szczególnie w przypadku gwiazd posiadających wielomilionowe zasięgi. Marki są gotowe inwestować duże budżety, jeśli mogą dzięki temu dotrzeć do zaangażowanej społeczności skupionej wokół znanych osobowości.

Doda udowadnia, że jej marka osobista wciąż pozostaje jedną z najmocniejszych na polskim rynku rozrywkowym, a zainteresowanie firm współpracą z artystką nie słabnie.

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