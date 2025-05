Doda przekonuje, że sama wyleczyła się z Haszimoto

fot. P. Tarasewicz

Kariera Dody rozwija się na kilku torach. Poza muzyką artystka zajmuje się m.in. swoją marką DODA D’EAU, w ramach której sprzedaje suplementy przygotowane we współpracy z firmą Activlab. Artystka przekonuje, że jej nowy produkt pomaga wyleczyć chorobę Hashimoto. Aby przekonać do tego odbiorców, gwiazda deklaruje, że sama wyleczyła się przy jego pomocy.

– Kilka lat temu zdiagnozowano u mnie Hashimoto. Nie wzięłam ani jednego leku, postanowiłam wyleczyć się tylko i wyłącznie metodą niekonwencjonalną – a właściwie, moim zdaniem, jedyną skuteczną – czyli bardzo zdrową dietą i suplementami – komentuje.

Doda pod ostrzałem ekspertów

Problem w tym, że eksperci kwestionują to, co mówi Doda. Polskie Towarzystwo Telemedycyny stanowczo zareagowało na jej słowa. – PTT wyraża stanowczy sprzeciw wobec treści propagowanych przez Dorotę Rabczewską (znaną jako Doda), które zniechęcają pacjentów z chorobą Hashimoto do stosowania zaleconej terapii lekowej na rzecz niesprawdzonych suplementów diety. Choroba Hashimoto wymaga leczenia farmakologicznego. (…) Rezygnacja z farmakoterapii może prowadzić do poważnych powikłań, w tym zaburzeń metabolicznych, kardiologicznych, neurologicznych, a nawet śpiączki hipometabolicznej – czytamy w oficjalnum komunikacie PTT.

Dodę krytykuje także dietetyk kliniczny Sebastian Dzuła. — Kolejny absurd. Choć oczywiście interwencje żywieniowe w chorobach tarczycy czy przy Hashimoto, np. odpowiednio zbilansowana dieta przeciwzapalna i suplementacja mają bardzo duże znaczenie w samopoczuciu, czy w komforcie (…). Ale nawet te najlepsze zabiegi nie mogą doprowadzić do remisji choroby, czyli wyciszenia całkowitego. Nie doprowadzą również do regeneracji tego narządu (…), też nie doprowadzi to do poprawy stuprocentowej hormonów bez ingerencji odpowiedniej farmakologicznej — wskazał i dodał wprost: — Jeżeli szukasz sprawdzonych informacji (…), to nie sugeruj się nawet w najmniejszym procencie tym, co mówi influencerka, która wcześniej reklamowała lody, jakieś aplikacje, a teraz reklamuje suplementy na poważną bardzo chorobę, a kto wie, co będzie reklamować za miesiąc — stwierdził Dzuła.