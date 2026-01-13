Doda o Smolastym: „To jest tchórz”. Czy jeszcze zaśpiewają razem?

Doda rozpoczęła 2026 rok od medialnego spięcia ze Smolastym. Kontrowersje wywołał sylwestrowy występ rapera w Polsacie, podczas którego wykonał ich wspólny hit „Nim zajdzie słońce” – ale bez udziału Rabczewskiej. Zamiast niej na scenie pojawiła się wokalistka IMI, co natychmiast wywołało reakcję artystki i fanów.

Doda, która w tym czasie występowała na konkurencyjnej imprezie TVP, dowiedziała się o sytuacji dopiero po fakcie. Gwiazda nie kryła rozczarowania, zarzucając Smolastemu brak szacunku i klasy do wspólnej pracy.

Artystka nie przebiera w słowach

Udzielając wywiadu Karolinie Motylewskiej z Jastrząb Post, Doda pytana czy Smoła ją przeprosił stwierdziła:

„Co ty, przecież to jest tchórz. Ale co on miałby mi powiedzieć? Jedyne, co bym chciała, żeby mi powiedział, to żeby się odezwał przed samym sylwestrem i normalnie porozmawiał ze mną jak z koleżanką, bo wydawało mi się, że jesteśmy bardzo dobrymi znajomymi. Ja to jestem miękka pała, gdyby normalnie mnie poprosił, to pewnie bym się zgodziła. Wokalistka dodała, że przez lata przymykała oko na różne zachowania Smolastego, w tym problemy przy realizacji ich pierwszego teledysku. „Ja przymykałam oko na wiele jego różnych akcji, włącznie z tym, że na pierwszy nasz teledysk w ogóle ludzie go nie byli w stanie spionizować, więc nie przyszedł”

Czy duet jeszcze powróci?

Motylewska zapytał Dodę czy jest jeszcze szansa na to, żeby stanęła ze Smolastym na jednej scenie i wykonała „Nim zajdzie słońce”.