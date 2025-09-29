Doda o sanah: „Słyszałam, że jest ostra i dużo przeklina (…) Szkoda, że nie możemy zobaczyć tej drugiej twarzy”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl
sanah – artystka, która bije rekordy
sanah od kilku lat pozostaje jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Jej koncerty wyprzedają się w błyskawicznym tempie, a najnowsze występy na PGE Narodowym potwierdziły jej niekwestionowaną pozycję w polskiej muzyce. Przez dwa dni z rzędu po 65 tysięcy osób mogło podziwiać wyjątkowe widowisko pełne przebojów i efektów wizualnych.
Doda szczerze o sukcesie młodszej koleżanki
Choć dla fanów sanah jej sukces nie jest zaskoczeniem, to nie wszyscy w branży muzycznej rozumieją fenomen artystki. Doda w rozmowie z Pomponikiem przyznała, że trudno jej pojąć, skąd aż tak ogromna popularność:
– Nie mam pojęcia. Akurat w tym przypadku nie wiem, ciężko mi stwierdzić – powiedziała Rabczewska.
„Szkoda, że nie możemy zobaczyć tej drugiej twarzy”
Zapytana o to, czy jest coś, co ceni w Sanah, Doda stwierdziła, że imponuje jej umiejętność kreowania wizerunku „dziewczyny z sąsiedztwa”. Jednocześnie dodała, że z opowieści wie, iż prywatnie sanah ma zupełnie inne oblicze.
– Jest taka słodka i urocza, a prywatnie słyszałam, że jest ostra, dużo przeklina i jest hardkorową osobą w związku. Szkoda, że nie możemy zobaczyć tej drugiej twarzy – zdradziła wokalistka.
