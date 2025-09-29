Szukaj
Doda o sanah: „Słyszałam, że jest ostra i dużo przeklina (…) Szkoda, że nie możemy zobaczyć tej drugiej twarzy”

Doda nie rozumie fenomenu młodszej koleżanki

Doda o sanah: „Słyszałam, że jest ostra i dużo przeklina (…) Szkoda, że nie możemy zobaczyć tej drugiej twarzy”

sanah – artystka, która bije rekordy

sanah od kilku lat pozostaje jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Jej koncerty wyprzedają się w błyskawicznym tempie, a najnowsze występy na PGE Narodowym potwierdziły jej niekwestionowaną pozycję w polskiej muzyce. Przez dwa dni z rzędu po 65 tysięcy osób mogło podziwiać wyjątkowe widowisko pełne przebojów i efektów wizualnych.

Doda szczerze o sukcesie młodszej koleżanki

Choć dla fanów sanah jej sukces nie jest zaskoczeniem, to nie wszyscy w branży muzycznej rozumieją fenomen artystki. Doda w rozmowie z Pomponikiem przyznała, że trudno jej pojąć, skąd aż tak ogromna popularność:

– Nie mam pojęcia. Akurat w tym przypadku nie wiem, ciężko mi stwierdzić – powiedziała Rabczewska.

„Szkoda, że nie możemy zobaczyć tej drugiej twarzy”

Zapytana o to, czy jest coś, co ceni w Sanah, Doda stwierdziła, że imponuje jej umiejętność kreowania wizerunku „dziewczyny z sąsiedztwa”. Jednocześnie dodała, że z opowieści wie, iż prywatnie sanah ma zupełnie inne oblicze.

– Jest taka słodka i urocza, a prywatnie słyszałam, że jest ostra, dużo przeklina i jest hardkorową osobą w związku. Szkoda, że nie możemy zobaczyć tej drugiej twarzy – zdradziła wokalistka.

