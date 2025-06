Doda nie zrealizuje swojego zawodowego marzenia?

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Od momentu, w którym producenci „The Voice Of Poland”, „The Voice Kids” i „The Voice Senior” zapowiedzieli, że chcą nieco odświeżyć formułę programów, wymieniając większość jurorów, na dobre ruszyła karuzela z nazwiskami ich potencjalnych następców. Jednym z najczęściej pojawiających się nazwisk jest Dorota Rabczewska, czyli po prostu Doda.

„Nie jest brana pod uwagę”

Trudno się temu dziwić. W końcu Doda nie dość, że jest jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek, to jeszcze trudno o bardziej charyzmatyczną osobę. Doda nie ukrywa, że jurorowanie w głównej odsłonie formatu. Mogłoby się wydawać, że jeśli Dodę ciągnie do „Voice’a, to druga strona powinna być więcej niż zainteresowana. Tymczasem okazuje się, że producenci show nie są zainteresowani współpracą z gwiazdą, a przynajmniej nie teraz.

Redakcja TMF FM rozmawiała z osobą zaangażowaną w produkcję show. Jej wypowiedź jest krótka i dosadna. – Jej kandydatura nie jest brana pod uwagę w tej edycji – cytuje swojego informatora rozgłośnia.