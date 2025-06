Doda i Patrycja Markowska stają w obronie córki Karola Nawrockiego

Foto: @piotr_tarasewicz

Doda zdecydowanie stanęła w obronie 7-letniej córki Karola Nawrockiego, Kasi Nawrockiej, która została zaatakowana przez hejterów po wystąpieniu na wieczorze wyborczym swojego ojca. W rozmowie z Jastrząb Post artystka mówiła o największej karze dla hejterów.

„Największą karą dla hejterów jest to, że nie wolno atakować dzieci. To jest dziecko! To jest największa kara dla hejterów, żeby zrozumieli, że nie wolno rzucać jadu na dzieci” – podkreśliła Doda.

Patrycja Markowska komentuje falę hejtu

W obronę Kasi Nawrockiej włączyła się także Patrycja Markowska. W rozmowie z Jastrząb Post wyraziła swoje zaskoczenie i oburzenie falą hejtu skierowaną wobec małej dziewczynki.

„Nie rozumiem, dlaczego ktoś ma potrzebę publicznie krytykować dziecko, które nic nikomu złego nie zrobiło. Nawet jeśli coś nam się nie podoba, to nie znaczy, że musimy to komentować w taki sposób. Zawsze warto się zastanowić, czy to, co mówimy, jest naprawdę potrzebne” – powiedziała Patrycja Markowska.

Hejt w internecie – poważny problem społeczny

Ataki w sieci skierowane na dzieci polityków to niestety coraz częstsze zjawisko. Kasia Nawrocka została wyśmiana i skrytykowana za swoje zachowanie podczas wydarzenia politycznego, co wywołało falę negatywnych komentarzy w internecie.

Doda, która wielokrotnie angażowała się w kampanie przeciwko hejtowi oraz wspierała działania na rzecz zdrowia psychicznego młodzieży, apeluje o większą odpowiedzialność.