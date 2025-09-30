Doda chwali się pośladkami i zdradza swój przepis na sylwetkę

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Doda nigdy nie stroniła od eksponowania swojego ciała i udzielania fankom (i fanom oczywiście) rad dotyczących tego, jak dba o swoją sylwetkę. Kilka dni temu wokalista przyznała, że ćwiczy trzy-cztery razy w tygodniu, za to imprezuje jedynie trzy-cztery razy w roku.

– Mam skrajnie higieniczny tryb odżywiania i spania. Suplementuję się i nawadniam. Nie jem cukru, laktozy, glutenu, wieprzowiny, drobiu, oczyszczam organizm – wymieniała wówczas gwiazda.

Życzenia od Dody na dzień chłopaka

Teraz Doda chwali się pośladkami, publikując krótkie wideo ze zbliżeniem na nie. Wokalistka posypuje ciało magnezją, po czym stwierdza:

– Magnezja robi robotę. Przypomniała mi dzieciństwo i godziny spędzone z tatą i ciężarowcami na treningach. W zdrowym ciele zdrowy duch! 41 lat, ćwiczę od dziecka, ale wystarczy dbanie o siebie i ruch co drugi dzień, by mieć sylwetkę na lata. Życzę wszystkim kobietom miłości do sportu, bo to jak pokochać siebie. Tego dnia życzę wszystkim chłopcom, by w końcu stali się mężczyznami.

