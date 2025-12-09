CGM

Do sieci trafiły zdjęcia pokoju hotelowego, w którym POORSTACY spędził ostatnie tygodnie zycia

Nowe informacje o ostatnich chwilach artysty

2025.12.09



Do sieci trafiły zdjęcia pokoju hotelowego, w którym POORSTACY spędził ostatnie tygodnie zycia

Amerykański raper i wokalista alternatywny, zmarł pod koniec listopada 2025 roku. Informacja o jego śmierci wstrząsnęła fanami na całym świecie. Teraz pojawiły się kolejne szczegóły dotyczące jego ostatnich chwil oraz wydarzeń, które rozegrały się w motelu na Florydzie.

Co wydarzyło się w dniu śmierci POORSTACY’ego?

29 listopada 2025 roku artysta przebywał w jednym z moteli w Boca Raton na Florydzie. To właśnie tam doszło do tragicznego zdarzenia, po którym raper został przewieziony do szpitala. Lekarze walczyli o jego życie, jednak 1 grudnia muzyk został odłączony od aparatury podtrzymującej funkcje życiowe.

Śmierć potwierdzili bliscy i przedstawiciele artysty, a wśród fanów natychmiast uruchomiła się fala wsparcia i kondolencji.

Problemy osobiste i walka o zdrowie psychiczne

Według osób z otoczenia artysty, POORSTACY zmagał się z poważnym kryzysem emocjonalnym. W swoich wcześniejszych transmisjach raper wspominał, że od dłuższego czasu przeżywa trudny okres i rozważał szukanie pomocy specjalistycznej. Mówił otwarcie o depresji oraz problemach osobistych, które miały wpływać na jego samopoczucie. Podkreślał też, że czuje się przytłoczony sytuacją związaną z relacją uczuciową.

Sytuacja rodzinna i zatrzymanie partnerki rapera

Tego samego dnia, gdy doszło do tragedii, partnerka POORSTACY’ego została zatrzymana pod zarzutem zaniedbania dziecka. Według raportów, policja miała zwrócić uwagę na nieodpowiednie warunki, w jakich przebywało małe dziecko. Sprawa jest obecnie przedmiotem dochodzenia.

Zdjęcia pokoju hotelowego, w którym doszło do tragedii

Do sieci trafiły zdjęcia miejsca, w którym raper spędził ostatnie tygodnia swojego życia.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez TMZ (@tmz_tv)

