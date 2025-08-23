Szukaj
Do sieci trafiło nagranie z totalnie nagim Lil Nas X spacerującym po ulicach Los Angeles

Raper został aresztowany i hospitalizowany

2025.08.23

opublikował:

Nagranie TMZ z szokującym zachowaniem rapera

Lil Nas X, czyli Montero Lamar Hill, został nagrany przez TMZ podczas spaceru po ulicach Los Angeles zupełnie nago. Na nagraniu widać, jak artysta śpiewa, uśmiecha się i utrzymuje kontakt wzrokowy z kamerą. Kilka godzin wcześniej widziano go w samej bieliźnie i kowbojskich butach, gdy zapraszał przechodniów na „imprezę”.

Interwencja policji i podejrzenie przedawkowania

Mieszkańcy Ventura Boulevard zawiadomili policję o nagim mężczyźnie. Funkcjonariusze LAPD przybyli na miejsce w godzinach porannych. Według raportu raper miał zaatakować policjantów, co doprowadziło do jego aresztowania. Ze względu na podejrzenie przedawkowania narkotyków muzyk został najpierw przewieziony do szpitala, a następnie osadzony w areszcie Valley Jail w Van Nuys.

Postawione zarzuty i możliwe konsekwencje

Lil Nas X usłyszał zarzut napaści na funkcjonariuszy. Jest to poważne przestępstwo w prawie amerykańskim, które może skutkować karą więzienia. Obecnie artysta przebywa w areszcie i ma stanąć przed sądem w poniedziałek.

Spekulacje fanów i promocja albumu

W sieci pojawiły się pytania, czy zachowanie rapera nie jest częścią zaplanowanej akcji promocyjnej. Lil Nas X od kilku tygodni sugerował premierę nowego albumu Dreamboy, a jego ostatnie aktywności – usunięcie postów z Instagrama i prowokacyjne nagrania – zdaniem fanów mogą być publicity stuntem.

