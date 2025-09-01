Szukaj
DJ Khaled zapowiada album „Aalam of God” dwoma singlami

W jednym z nich pojawili się Post Malone i YoungBoy Never Broke Again.

2025.09.01

opublikował:

DJ Khaled zapowiada album „Aalam of God” dwoma singlami

fot. Ivan Berrios

Nagrodzony Grammy DK Khaled wraca do gry z wielką pompą. Producent zapowiada pierwszy od trzech lat album zatytułowany „Aalam of God”. Wydawnictwo ma się ukazać wkrótce, póki co możemy się cieszyć dwoma singlami. W „You Remind Me” artystę wsparli Vybz Kartel, Buju Banton, Mavado, Bounty Killer, Rorystonelove i Kaylan Arnold, natomiast w „Brother” – Post Malone i YoungBoy Never Broke Again.

Premierowe piosenki są jedynie wprowadzeniem do czternastego albumu Khaleda. Artysta nie chce jeszcze zdradzać daty premiery następcy „GOD DID” z 2022 r., obiecuje jedynie, że wydarzy się to niebawem. Poprzedni krążek producenta debiutował na szczycie listy Billboardu i przyniósł twórcy czwarta złotą płytę w karierze.

Nadchodzi nowe wcielenie DJ-a Khaleda

„You Remind Me” jawi się jako idealne zwieńczenie lata, łącząc w jednym utworze prawdziwą śmietankę dancehallu. Tylko Khaled mógł zaprosić do jednego kawałka takich artystów jak Vybz Kartel, Buju Banton, Mavado, Bounty Killer, Rorystonelove i Kaylan Arnold. Bazujący na energetycznym rytmie z wyspiarskimi bębnami i promiennymi klawiszami utwór kolejny raz dowodzi wszechstronności sympatycznego producenta. Kumulacja nadchodzi w słonecznym refrenie, który aż prosi się o wspólne skandowanie. Towarzyszący utworowi klip jest równie efektowny – artyści przejmują plażę i zamieniają ją w miejsce niezapomnianej imprezy. Można wręcz poczuć gorąco i smak letnich drinków.

Z kolei „Brother” reprezentuje zupełnie inne oblicze muzycznego świata Khaleda. YoungBoy dostarcza magnetycznie melodyjnej zwrotki, a Post Malone prezentuje refren, którego trudno się pozbyć z głowy – jak tylko on potrafi.

Minęły trzy lata, ale producent w ciszy planował kolejne ruchy i kompletował materiał, który – jak zapowiada – ma być najważniejszym albumem w jego dotychczasowej karierze. Szykujcie się. Nadchodzi nowe wcielenie Khaleda.

