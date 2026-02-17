DJ HWR remixuje Proceente, Łysonżiego i Eldo. Premiera „Idole RMX” i preorder „Ładuj działa Mixtape”

CGM

Klasyczny hip-hop w nowej odsłonie

2026.02.17

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Na scenę wraca klasyczny klimat warszawskiego hip-hopu. DJ HWR prezentuje remix utworu „Idole”, w którym swoje siły łączą Proceente, Łysonżi oraz legenda stołecznej sceny – Eldo. „Idole RMX” to nie tylko nowa wersja znanego numeru, ale także symboliczny most między złotą erą rapu a współczesnym brzmieniem.

„Idole RMX” – klasyczny hip-hop w nowej odsłonie

Nowa wersja „Idoli” to świeża produkcja muzyczna w całości przygotowana przez DJ HWR. Artysta odpowiada za beat, skrecze, mix oraz mastering, nadając utworowi surowy, bezkompromisowy charakter.

Remix to powrót do inspiracji z dawnych lat i hołd oddany muzycznym autorytetom, którzy kształtowali artystyczną tożsamość twórców. Charakterystyczne cuty, klasyczne podejście do produkcji i autentyczna energia budują klimat, który docenią fani tradycyjnego brzmienia. To esencja rapu, w którym hip-hop naprawdę zwycięża.

Proceente, Łysonżi i Eldo – warszawska reprezentacja

W „Idole RMX” spotykają się trzy wyraziste osobowości sceny. Proceente i Łysonżi od lat konsekwentnie reprezentują klasyczny nurt rapu, natomiast Eldo to postać, której nie trzeba przedstawiać fanom polskiego hip-hopu. Jego wkład w rozwój warszawskiej sceny jest niepodważalny.

Remix podkreśla wspólne korzenie, doświadczenie i szacunek do kultury, z której wszyscy się wywodzą.

„ŁADUJ DZIAŁA MIXTAPE” – start preorderu wydania kasetowego

Premiera singla promuje wyjątkowe, kolekcjonerskie wydanie projektu „ŁADUJ DZIAŁA MIXTAPE” – wspólnego materiału Proceente i DJ-a HWR. Album pierwotnie ukazał się jesienią 2023 roku na CD, a teraz doczekał się limitowanej wersji na kasecie magnetofonowej.

To ukłon w stronę fanów klasycznego nośnika i kolekcjonerów fizycznych wydań.

Co zawiera preorder?

Zestaw kasetowy obejmuje:

  • dwie kasety w oddzielnych pudełkach (wersję podstawową oraz „ŁADUJ DZIAŁA MIXTAPE INSTRUMENTALS”),

  • egzemplarze ręcznie numerowane,

  • limitowany nakład – tylko 50 sztuk.

To prawdziwa gratka dla kolekcjonerów i fanów undergroundowego hip-hopu.

Gdzie kupić kasetę „ŁADUJ DZIAŁA MIXTAPE”?

Preorder zestawu kasetowego dostępny jest online na stronie alohasklep.pl. Ze względu na bardzo ograniczony nakład warto się pospieszyć – 50 numerowanych egzemplarzy to oferta, która szybko może zniknąć.

