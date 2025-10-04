Szukaj
DJ Akademiks podejrzewa, że Diddy wyjdzie dużo wcześniej niż po czterech latach

Raper został skazany na 50 miesięcy więzienia

2025.10.04

DJ Akademiks podejrzewa, że Diddy wyjdzie dużo wcześniej niż po czterech latach

Sean „Diddy” Combs został skazany na 50 miesięcy więzienia za dwa zarzuty dotyczące transportu sexworkerów. Każdy zarzut mógł skutkować maksymalnie 10-letnim wyrokiem, co dawało łącznie 20 lat. Prokuratura wnioskowała o 11 lat i 3 miesiące, natomiast obrona prosiła o 14 miesięcy.

Sędzia Arun Subramanian stwierdził:

„To poważny wyrok, który odzwierciedla powagę popełnionych przestępstw i twojego zachowania.”

Diddy został również zobowiązany do zapłaty grzywny w wysokości 500 000 dolarów, uwzględniając jego zasoby finansowe, które umożliwiły popełnienie przestępstw.

DJ Akademiks przewiduje wcześniejsze wyjście

Według DJ Akademiksa, Diddy może spędzić w więzieniu znacznie mniej czasu niż wskazuje wyrok. Internetowy komentator wyliczył, że po odliczeniu miesięcy już odsiedzianych i uwzględnieniu programów redukcji wyroku, Diddy może wyjść za około 17 miesięcy.

„Jeśli Diddy zakwalifikuje się do programu RDAP, jego 50-miesięczny wyrok pozwala na skrócenie czasu o rok. Odliczając czas już odsiedziany, daje to około 17 miesięcy. W ciągu roku najprawdopodobniej zostanie przeniesiony do domu przejściowego.”

Plany Diddy’ego po wyjściu z więzienia

Według adwokata Briana Steela, po wyjściu z więzienia Diddy uda się do Miami, aby być blisko swojej matki. Następnie rozpocznie terapię, by pracować nad problemami osobistymi i odzyskać równowagę.

„Będzie otwarcie mówił o tym, jak to jest być w więzieniu, jak stracić biznes, jak zranić bliskich i odbierać szczęście swojej rodzinie.”

 

