Diss OG Kamki na Fagatę słowo po słowie: „Niech to się niesie, jak wenera w Twoim świecie”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

OG Kamka wypuściła ponad 2‑minutowy diss na Fagatę, zatytułowany „OK Klamka – Ha Tfu”. W tekście raperka nawiązuje do spotkania, podczas którego Fagata miała ją opluć.

Początek konfliktu: Popkillery i „Pozdro Fagata”

Beef między OG Kamką a Fagatą narodził się podczas gali Popkillerów. Kamka w jednym z wersów nawiązała do braku nominacji Fagaty, wypowiadając słowa:

„Chcesz startować w Popkillerach, nominacja produkt roku, za te słowa będą chcieli spisać mi protokół. Pozdro Fagata”.

Fagata odpowiada na atak

W opublikowanym w sieci filmie Fagata przyznała, że rzeczywiście spotkała OG Kamkę i na nią napluła…

„Spotkałam OG Kamkę i jej naplułam na mordę. Serio to zrobiłam. Powiedziałam jej, że ma szczęście, że spotkałam ją w biały dzień, bo tak bym ją po prostu naj*bała.”

Diss OG Kamki: „OK Klamka – Ha Tfu”

OG Kamka odpowiedziała jeszcze mocniej, publikując ponad 2-minutowy diss zatytułowany „OK Klamka – Ha Tfu”. W utworze bezpośrednio atakuje Fagatę, wspominając o spotkaniu z nią. Pełny tekst jej dissu znajdziecie poniżej.

Hej, hej, tu Klamka

Mam kurewsko niedobre nowinki dla Ciebie, Fagatka

Miałam nie zaczynać i nigdy publicznie nie mówić, że zachowałaś się jak patologia, ale lubisz sobie rzucać kłody pod nogi

Biały dzień, nie ogarniam fazki

Szykuje się afera, a przyszłam tylko po klapki

Siedzi ona i cztery koleżanki

Mija gdzieś piętnaście minut i podbija do mnie plastik

Ej, mała, co to za mina?

Chciałam Cię przeprosić, żebyś się odpierdoliła

Nie byłam w twoich planach, a się do mnie przykleiłaś

Sexy cipka spod Konina, PDF-a ex dziewczyna (Yeah hoe)

Chciałam Ci podać łapę, ale to byłby błąd

Agata Fąk — nie wiem, co brałaś do rąk

Odpaliłam lont, to czekam, aż pierdolnie

Odmówiłam Fame, bo muszę nadrobić formę (Yeah hoе)

Ty musisz poćwiczyć dykcję

Jeden się pomieści, alе jeszcze ze trzy wciśniesz

Exposing the hoes — mam taką misję, także biorę się za dziwkę

Dobra, wracając — coś tam do mnie pierdoliła

Raz coś powiedziałam o niej, wtedy nie podbiłam

Stoję do niej tyłem, ona pluje mi na teesa, ale

To tylko szmata, więc w sumie to mi to zwisa

Skrajna patologio, kurwa, to nie stany

Twoje koleżanki mnie za Ciebie przepraszały

Ciężka sytuacja, więc się trochę rozkleiłam

Bo się przestraszyłam, co wcześniej brałaś do ryja

„Spotkałam OG Kamkę i naplułam jej na mordę. To nie jest, kurwa, kłamstwo, Kaja może potwierdzić, że to nie jest kłamstwo, ja to serio zrobiłam. Spotkałam ją i na nią naplułam, powiedziałam, że ma szczęście, że spotkałam ją w biały dzień, bo tak to bym jej po prostu najebała

I co? Teraz nazwiecie mnie patusiarą? Hehe”

Więc odpalaj i nagrywaj jak Cię gniecie rapu tona

Będzie hit na OnlyFans’ie: „OG Kamka dyma szona”

Cię ukaże boska ręka, to ja będę Maradona

Cała Polska wie, że jesteś popierdolona

„POW POW”, „Bandycka Jazda”

Niby OG baddie, a naprawdę narkomanka

„WOW”, „WOW”, „Wielka szkoda”

To nie diss na szona, tylko pieśń pogrzebowa

Jesteś przykładem w sądach, jak wygląda patologia w necie

Niech to się niesie, jak wenera w Twoim świecie

Tylko becel, becel i zero zasad

Dalej nie wiem, czemu podpisał Cię Matczak

Kiedy ja szlifuję warsztat, Ty szlifujesz berło

Pozdro Mateusz, Natalie — to nie czyni jej raperką

Haha, wiem, że chuja wiesz, Agatko, o tej kulturze, ale masz tutaj przekaz od GOAT’a:

„Ka-ka-ka-ka-ka-każdą kurwę prędzej czy późnej w końcu spotka, i tak, kurwy los”

Pozdro, Fagata