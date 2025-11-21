Diss OG Kamki na Fagatę słowo po słowie: „Niech to się niesie, jak wenera w Twoim świecie”

CGM

OG Kamka wypuściła ponad 2‑minutowy diss na Fagatę, zatytułowany „OK Klamka – Ha Tfu”. W tekście raperka nawiązuje do spotkania, podczas którego Fagata miała ją opluć.

Początek konfliktu: Popkillery i „Pozdro Fagata”

Beef między OG Kamką a Fagatą narodził się podczas gali Popkillerów. Kamka w jednym z wersów nawiązała do braku nominacji Fagaty, wypowiadając słowa:

„Chcesz startować w Popkillerach, nominacja produkt roku, za te słowa będą chcieli spisać mi protokół. Pozdro Fagata”.

Fagata odpowiada na atak

W opublikowanym w sieci filmie Fagata przyznała, że rzeczywiście spotkała OG Kamkę i na nią napluła…

„Spotkałam OG Kamkę i jej naplułam na mordę. Serio to zrobiłam. Powiedziałam jej, że ma szczęście, że spotkałam ją w biały dzień, bo tak bym ją po prostu naj*bała.”

Diss OG Kamki: „OK Klamka – Ha Tfu”

OG Kamka odpowiedziała jeszcze mocniej, publikując ponad 2-minutowy diss zatytułowany „OK Klamka – Ha Tfu”. W utworze bezpośrednio atakuje Fagatę, wspominając o spotkaniu z nią. Pełny tekst jej dissu znajdziecie poniżej.

Hej, hej, tu Klamka
Mam kurewsko niedobre nowinki dla Ciebie, Fagatka
Miałam nie zaczynać i nigdy publicznie nie mówić, że zachowałaś się jak patologia, ale lubisz sobie rzucać kłody pod nogi

Biały dzień, nie ogarniam fazki
Szykuje się afera, a przyszłam tylko po klapki
Siedzi ona i cztery koleżanki
Mija gdzieś piętnaście minut i podbija do mnie plastik
Ej, mała, co to za mina?
Chciałam Cię przeprosić, żebyś się odpierdoliła
Nie byłam w twoich planach, a się do mnie przykleiłaś
Sexy cipka spod Konina, PDF-a ex dziewczyna (Yeah hoe)
Chciałam Ci podać łapę, ale to byłby błąd
Agata Fąk — nie wiem, co brałaś do rąk
Odpaliłam lont, to czekam, aż pierdolnie
Odmówiłam Fame, bo muszę nadrobić formę (Yeah hoе)
Ty musisz poćwiczyć dykcję
Jeden się pomieści, alе jeszcze ze trzy wciśniesz
Exposing the hoes — mam taką misję, także biorę się za dziwkę
Dobra, wracając — coś tam do mnie pierdoliła
Raz coś powiedziałam o niej, wtedy nie podbiłam
Stoję do niej tyłem, ona pluje mi na teesa, ale
To tylko szmata, więc w sumie to mi to zwisa
Skrajna patologio, kurwa, to nie stany
Twoje koleżanki mnie za Ciebie przepraszały
Ciężka sytuacja, więc się trochę rozkleiłam
Bo się przestraszyłam, co wcześniej brałaś do ryja

„Spotkałam OG Kamkę i naplułam jej na mordę. To nie jest, kurwa, kłamstwo, Kaja może potwierdzić, że to nie jest kłamstwo, ja to serio zrobiłam. Spotkałam ją i na nią naplułam, powiedziałam, że ma szczęście, że spotkałam ją w biały dzień, bo tak to bym jej po prostu najebała
I co? Teraz nazwiecie mnie patusiarą? Hehe”

Więc odpalaj i nagrywaj jak Cię gniecie rapu tona
Będzie hit na OnlyFans’ie: „OG Kamka dyma szona”
Cię ukaże boska ręka, to ja będę Maradona
Cała Polska wie, że jesteś popierdolona
„POW POW”, „Bandycka Jazda”
Niby OG baddie, a naprawdę narkomanka
„WOW”, „WOW”, „Wielka szkoda”
To nie diss na szona, tylko pieśń pogrzebowa
Jesteś przykładem w sądach, jak wygląda patologia w necie
Niech to się niesie, jak wenera w Twoim świecie
Tylko becel, becel i zero zasad
Dalej nie wiem, czemu podpisał Cię Matczak
Kiedy ja szlifuję warsztat, Ty szlifujesz berło
Pozdro Mateusz, Natalie — to nie czyni jej raperką

Haha, wiem, że chuja wiesz, Agatko, o tej kulturze, ale masz tutaj przekaz od GOAT’a:
„Ka-ka-ka-ka-ka-każdą kurwę prędzej czy późnej w końcu spotka, i tak, kurwy los”
Pozdro, Fagata

