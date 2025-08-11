Szukaj
Diss Bedoes „spadł z rowerka". Raper komentuje sytuację

Wszystko przez sampel z kawałka polskiej grupy.

2025.08.11

opublikował:

Diss Bedoes „spadł z rowerka”. Raper komentuje sytuację

fot. kadr z wideo

Bedoes potrzebował zaledwie kilkunastu godzin, by odpowiedzieć na „Hit Me Bedi One More Time” dziewięciominutowym dissem „Helikopter w ogniu”. Niestety, fani nie mieli okazji, by się nim nacieszyć.

Zich blokuje, Bedoes komentuje

Co poszło nie tak? W dissie Bedoesa znalazł się sampel z kawałka „Mam wy***ne” Firmy. Producent tego numeru, Zich, zgłosił roszczenie dotyczące naruszenia praw autorskich.

Bedoes odniósł się do ruchu Zicha, mówiąc, że nie ma z tym problemu i rozumie jego decyzję. Raper podkreślił jednak, że decyzja, by nagrać właśnie na tym bicie, była z jego strony chęcią oddania hołdu Firmie. Borys podkreśla, że jest fanem „Mam wyj***e”. Czy jego diss wróci na YouTube? Zobaczymy.

