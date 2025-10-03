Diox ocenił beef Mesa i Tedego. „Wyskoczył z łopatą na czołg”

fot. kadr z wideo

Diox podzielił się swoją opinią na temat głośnego beefu pomiędzy Tedem a Mesem. Raper odpowiedział na pytania fanów w ramach instagramowego Q&A, gdzie padło pytanie o jego ocenę tego konfliktu.

„Mógł być mega beef”

Na pytanie o beef, Diox stwierdził:

„Mes miał potencjał, ale przyjął złą strategię wyskakując z łopatą na czołg. No niestety, bo mógł być mega beef z tego, jako uczta dla słuchacza” – przyznał raper.

W ten sposób Diox dał jasno do zrozumienia, że liczył na bardziej wyrównaną wymianę ciosów między dwoma legendami polskiego rapu.

Czy Diox jest fanem Mesa?

Podczas tej samej sesji pytań i odpowiedzi jeden z fanów zapytał Dioxa, czy jest fanem Mesa. Odpowiedź była szczera i bezpośrednia: