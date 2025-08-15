Diddy wygrywa kolejną sprawę sądową. Pozew Sary Rivers oddalony

Kolejny sukces prawny Seana „Diddy” Combsa

Sean „Diddy” Combs odnosi kolejne zwycięstwo w batalii prawnej, mierząc się z licznymi pozwami. Jak wynika z dokumentów sądowych uzyskanych przez TMZ, sędzia oddalił większość roszczeń byłej uczestniczki programu Making The Band 2 – Sary Rivers. Pozew został odrzucony i nie może zostać ponownie złożony, choć jedna z kwestii nadal pozostaje nierozstrzygnięta.

Oddalone zarzuty

Wśród odrzuconych oskarżeń znalazły się m.in.: przestępczość zorganizowana (racketeering), pobicie i napaść, przymusowa praca, molestowanie seksualne i bezprawne pozbawienie wolności.

Jedyny nierozstrzygnięty punkt dotyczy ustawy o ochronie przed przemocą motywowaną płcią (Gender-Motivated Violence Protection Act). Decyzja w tej sprawie została wstrzymana do czasu orzeczenia sądu apelacyjnego.

Tło pozwu Sary Rivers

Sara Rivers złożyła pozew w lutym, twierdząc, że w trakcie udziału w reality show „Making The Band 2” była narażona na wrogie i nieludzkie traktowanie. Wskazywała m.in. słynny „incydent z sernikiem”, kiedy członkowie grupy Da Band musieli iść wiele przecznic po deser dla Diddy’ego.

Rivers oskarżała także o: zmuszanie do spania w otwartej sali z czterema mężczyznami mimo, że była mężatką, groźby usunięcia z programu w przypadku odmowy, celowe niszczenie jej kariery przez publiczne rozbicie zespołu i zatrzymywanie większości zarobków i napaść seksualną, w tym blokowanie przejścia i dotykanie piersi.

Pozwani i reakcje prawników

W pozwie oprócz Diddy’ego znaleźli się m.in.: MTV, Viacom, UMG, byli pracownicy Bad Boy, a także matka artysty – Janice Combs – i jego były asystent Fonzworth Bentley. Łącznie oddalono 21 roszczeń. Prawniczka Rivers, Ariel Mitchell, zapowiedziała apelację i kontynuację działań przeciwko Diddy’emu.

Seria zwycięstw Diddy’ego

To kolejne zwycięstwo Seana Combsa w ostatnich miesiącach. Latem uniewinniono go z zarzutów o przestępczość zorganizowaną i handel ludźmi w celach seksualnych. W lipcu udało mu się też znacząco osłabić pozew jednej z kobiet oskarżających go o napaść seksualną.