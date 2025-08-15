Szukaj
CGM

Diddy wygrywa kolejną sprawę sądową. Pozew Sary Rivers oddalony

Sean „Diddy” Combs odnosi kolejne zwycięstwo w batalii prawnej

2025.08.15

opublikował:

Diddy wygrywa kolejną sprawę sądową. Pozew Sary Rivers oddalony

Kolejny sukces prawny Seana „Diddy” Combsa

Sean „Diddy” Combs odnosi kolejne zwycięstwo w batalii prawnej, mierząc się z licznymi pozwami. Jak wynika z dokumentów sądowych uzyskanych przez TMZ, sędzia oddalił większość roszczeń byłej uczestniczki programu Making The Band 2 – Sary Rivers. Pozew został odrzucony i nie może zostać ponownie złożony, choć jedna z kwestii nadal pozostaje nierozstrzygnięta.

Oddalone zarzuty

Wśród odrzuconych oskarżeń znalazły się m.in.: przestępczość zorganizowana (racketeering), pobicie i napaść, przymusowa praca, molestowanie seksualne i bezprawne pozbawienie wolności.

Jedyny nierozstrzygnięty punkt dotyczy ustawy o ochronie przed przemocą motywowaną płcią (Gender-Motivated Violence Protection Act). Decyzja w tej sprawie została wstrzymana do czasu orzeczenia sądu apelacyjnego.

Tło pozwu Sary Rivers

Sara Rivers złożyła pozew w lutym, twierdząc, że w trakcie udziału w reality show „Making The Band 2” była narażona na wrogie i nieludzkie traktowanie. Wskazywała m.in. słynny „incydent z sernikiem”, kiedy członkowie grupy Da Band musieli iść wiele przecznic po deser dla Diddy’ego.

Rivers oskarżała także o: zmuszanie do spania w otwartej sali z czterema mężczyznami mimo, że była mężatką, groźby usunięcia z programu w przypadku odmowy, celowe niszczenie jej kariery przez publiczne rozbicie zespołu i zatrzymywanie większości zarobków i napaść seksualną, w tym blokowanie przejścia i dotykanie piersi.

Pozwani i reakcje prawników

W pozwie oprócz Diddy’ego znaleźli się m.in.: MTV, Viacom, UMG, byli pracownicy Bad Boy, a także matka artysty – Janice Combs – i jego były asystent Fonzworth Bentley. Łącznie oddalono 21 roszczeń. Prawniczka Rivers, Ariel Mitchell, zapowiedziała apelację i kontynuację działań przeciwko Diddy’emu.

Seria zwycięstw Diddy’ego

To kolejne zwycięstwo Seana Combsa w ostatnich miesiącach. Latem uniewinniono go z zarzutów o przestępczość zorganizowaną i handel ludźmi w celach seksualnych. W lipcu udało mu się też znacząco osłabić pozew jednej z kobiet oskarżających go o napaść seksualną.

 

Tagi


Popularne newsy

Ten Typ Mes dissuje TDF-a: „Śmiałeś się z chorego Pjusa, zj**ie”
NEWS

Ten Typ Mes dissuje TDF-a: „Śmiałeś się z chorego Pjusa, zj**ie”

Peja komentuje diss Eripe. Padły duże słowa
NEWS

Peja komentuje diss Eripe. Padły duże słowa

Nagranie z konfrontacji Bedoesa i Eripe trafiło do internetu
NEWS

Nagranie z konfrontacji Bedoesa i Eripe trafiło do internetu

Producent Firmy masakruje Bedoesa i jego ekipę. „Niesłowne, niepoważne chłopaczki robiące frajerską akcję”
NEWS

Producent Firmy masakruje Bedoesa i jego ekipę. „Niesłowne, niepoważne chłopaczki robiące frajerską akcję”

bambi jest „własnością Okiego”?
NEWS

bambi jest „własnością Okiego”?

Eripe kończy beef z Bedoesem. „Aż tak cię to boli, że połowa sceny cię tu serdecznie pi***oli”?
NEWS

Eripe kończy beef z Bedoesem. „Aż tak cię to boli, że połowa sceny cię tu serdecznie pi***oli”?

Bosski o ruchach Bedoesa i 2115: „Tylko gnida mogła zrobić coś takiego”
NEWS

Bosski o ruchach Bedoesa i 2115: „Tylko gnida mogła zrobić coś takiego”

Polecane

CGM
Tede wyśmiewa diss Mesa. „To jakiś trolling?”

Tede wyśmiewa diss Mesa. „To jakiś trolling?”

Raper zdradza czy odpowie na numer Mesa

3 minuty temu

CGM
Feel i Julia Żugaj w nowym hicie. Posłuchaj poruszajacej ballady „Sam na sam”

Feel i Julia Żugaj w nowym hicie. Posłuchaj poruszajacej ballady „Sam ...

Feel i Julia Żugaj zaskakują emocjonalnym duetem.

39 minut temu

CGM
MODELKI i Smolasty prezentują wspólny singiel „A CAPPELLA”

MODELKI i Smolasty prezentują wspólny singiel „A CAPPELLA”

Letni hymn młodości i miłości

55 minut temu

CGM
Powstaje film biograficzny o Sinéad O’Connor

Powstaje film biograficzny o Sinéad O’Connor

Finansowanie produkcji zapewnia BBC Film

1 godzinę temu

CGM
Mężczyzna aresztowany za kradzież kwiatów z miejsca pamięci Ozzy’ego Osbourne’a

Mężczyzna aresztowany za kradzież kwiatów z miejsca pamięci Ozzy’ego O ...

Mężczyzna stanie przed sądem 3 września

1 godzinę temu

CGM
Gubernator Meksyku broni decyzji o zaproszeniu Marilyn Mansona na targi stanowe. „To obrona wolności słowa”

Gubernator Meksyku broni decyzji o zaproszeniu Marilyn Mansona na targ ...

Kontrowersyjny, darmowy koncert w San Luis Potosí

1 godzinę temu