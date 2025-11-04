Diddy spotkał w więzieniu zawodnika NBA. To z nim rozmawiał na zdjęciach, które trafiły do sieci

Sean „Diddy” Combs nie musiał długo czekać, by spotkać znajomą twarz za kratkami. W więzieniu FCI Fort Dix w stanie New Jersey raper i producent natknął się na byłego zawodnika NBA – Sebastiana Telfaira.

Diddy i Sebastian Telfair razem w więzieniu Fort Dix

Jak donoszą media, Diddy i Telfair to obecnie dwaj najbardziej rozpoznawalni więźniowie odbywający karę w Fort Dix. W sobotę zostali sfotografowani podczas rozmowy na więziennym dziedzińcu. Zdjęcia pokazują Diddy’ego uśmiechniętego i rozmawiającego z grupą współwięźniów – wśród nich znalazł się właśnie Telfair.