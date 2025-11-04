CGM

Diddy spotkał w więzieniu zawodnika NBA. To z nim rozmawiał na zdjęciach, które trafiły do sieci

2025.11.04

Sean „Diddy” Combs nie musiał długo czekać, by spotkać znajomą twarz za kratkami. W więzieniu FCI Fort Dix w stanie New Jersey raper i producent natknął się na byłego zawodnika NBA – Sebastiana Telfaira.

Diddy i Sebastian Telfair razem w więzieniu Fort Dix

Jak donoszą media, Diddy i Telfair to obecnie dwaj najbardziej rozpoznawalni więźniowie odbywający karę w Fort Dix. W sobotę zostali sfotografowani podczas rozmowy na więziennym dziedzińcu. Zdjęcia pokazują Diddy’ego uśmiechniętego i rozmawiającego z grupą współwięźniów – wśród nich znalazł się właśnie Telfair.

Kim jest Sebastian Telfair?

Sebastian Telfair to koszykarski fenomen z Brooklynu, kuzyn byłego gwiazdora New York Knicks, Stephone’a Marbury’ego. Już jako nastolatek był sportową sensacją – jego kariera w Abraham Lincoln High School była szeroko opisywana w książkach i filmach dokumentalnych. W 2004 roku został wybrany w pierwszej rundzie draftu NBA.

Diddy odbywa karę, Telfair kończy wyrok

Diddy, założyciel Bad Boy Records, odbywa wyrok 50 miesięcy więzienia po skazaniu za złamanie ustawy Mann Act. Jego planowane wyjście na wolność ma nastąpić w maju 2028 roku.

Z kolei Sebastian Telfair ma do odsiadki już tylko około trzech miesięcy – trafił do więzienia w sierpniu po naruszeniu warunków nadzoru w sprawie dotyczącej oszustw związanych z opieką zdrowotną.

Obaj starają się o ułaskawienie

Zarówno Diddy, jak i Telfair mają wspólny cel – obaj starają się o prezydenckie ułaskawienie od Donalda Trumpa. Według doniesień, rozmowy między nimi dotyczyły właśnie życia po odsiadce, przebaczenia i drugiej szansy.

Kontrowersyjne wypowiedzi Telfaira o sprawie Diddy’ego

Jeszcze przed zatrzymaniem Diddy’ego, Telfair wypowiedział się na temat nagrania, na którym widać, jak raper uderza Cassie. W rozmowie z VladTV stwierdził, że „to wyglądało jak kłótnia pary” i zasugerował, że „kobiety czasem prowokują mężczyzn do przemocy”. Jego słowa wywołały falę krytyki w sieci.

