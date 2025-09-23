Szukaj
CGM

Diddy prosi o łagodny wyrok w procesie karnym. „Go Easy On Me, Judge!”

Obrona Diddy’ego apeluje o niższy wyrok

2025.09.23

opublikował:

Diddy prosi o łagodny wyrok w procesie karnym. „Go Easy On Me, Judge!”

Sean „Diddy” Combs i jego zespół prawników – Marc Agnifilo oraz Teny Geragos – złożyli w sądzie oficjalny wniosek o łagodniejszy wyrok. Adwokaci przekonują, że kara nie powinna być surowsza niż 14 miesięcy więzienia wraz z nadzorem kuratorskim, terapią i leczeniem uzależnień.

Za co Diddy został skazany?

Latem 2025 roku Diddy został uznany za winnego dwóch naruszeń ustawy Mann Act. Chodzi o transportowanie męskich pracowników seksualnych przez granice stanów w celu uczestnictwa w prywatnych imprezach artysty. Choć prokuratura domaga się kary od 51 do 63 miesięcy pozbawienia wolności, obrona argumentuje, że przewinienia te nie mają charakteru ciężkiej zbrodni.

13 miesięcy w areszcie i zmiana stylu życia

Muzyk podkreśla, że od września 2024 roku przebywa w Metropolitan Detention Center w Brooklynie, gdzie spędził już 13 miesięcy w bardzo trudnych warunkach. W tym czasie miał po raz pierwszy od 25 lat zachować trzeźwość oraz prowadzić zajęcia motywacyjne dla innych więźniów.

Diddy: „To zniszczyło moją reputację i rodzinę”

Obrona zaznacza również, że artysta nie ma wcześniejszej historii kryminalnej, a jego aresztowanie i skazanie poważnie zrujnowało reputację i biznesy. Diddy podkreśla, że cierpi również jego rodzina – siedmioro dzieci i starsza matka, którzy są od niego zależni.

Co dalej?

Wyrok w sprawie Diddy’ego ma zostać ogłoszony 3 października 2025 roku. Choć grozi mu nawet 20 lat więzienia, jego prawnicy liczą, że sąd weźmie pod uwagę dotychczas odbytą karę, brak wcześniejszych przestępstw i postawę w trakcie pobytu w areszcie.

Tagi


Popularne newsy

Gazeta Wyborcza ujawniała gdzie ukrywa się poszukiwany przez Interpol Jongmen
NEWS

Gazeta Wyborcza ujawniała gdzie ukrywa się poszukiwany przez Interpol Jongmen

RX zaatakowany przez słuchacza: „Tomek (Chada) to się w grobie przewraca”
NEWS

RX zaatakowany przez słuchacza: „Tomek (Chada) to się w grobie przewraca”

Na koncercie Malika Montany w Żaganiu rozpylono gaz pieprzowy. Raper przerwał koncert
NEWS

Na koncercie Malika Montany w Żaganiu rozpylono gaz pieprzowy. Raper przerwał koncert

Sara James od lat mierzy się z hejtem w internecie. „Komentowanie ciała nastolatki jest obrzydliwe”
NEWS

Sara James od lat mierzy się z hejtem w internecie. „Komentowanie ciała nastolatki jest obrzydliwe”

Magda Steczkowska ujawnia prawdę o relacji z Justyną: „Więzy krwi to nie wszystko”
NEWS

Magda Steczkowska ujawnia prawdę o relacji z Justyną: „Więzy krwi to nie wszystko”

Wdowa po Elvisie była oburzona małżeństwem swojej córki i Michaela Jacksona
NEWS

Wdowa po Elvisie była oburzona małżeństwem swojej córki i Michaela Jacksona

Co można mówić w łóżku i na koncercie? Zobaczcie odpowiedź Dody
NEWS

Co można mówić w łóżku i na koncercie? Zobaczcie odpowiedź Dody

Polecane

CGM
D4vd zaliczył rekord na Spotify mimo śledztwa w sprawie poćwiartowanej 15-latki znalezionej w jego samochodzie

D4vd zaliczył rekord na Spotify mimo śledztwa w sprawie poćwiartowanej ...

Kontrowersyjny hit „Romantic Homicide” wraca na listy

4 godziny temu

CGM
Doda zdradza stawki za reklamę: „Nie schodzę poniżej miliona złotych”

Doda zdradza stawki za reklamę: „Nie schodzę poniżej miliona złotych”

Reklamy z Dodą gwarancją rozgłosu

4 godziny temu

CGM
Wytwórnia Halsey nie pozwala nagrać jej płyty. Jej wyniki są zestawiane z osiągnięciami takich gwiazd jak Taylor Swift czy Ariana Grande.

Wytwórnia Halsey nie pozwala nagrać jej płyty. Jej wyniki są zestawian ...

Brutalne zasady show-biznesu

5 godzin temu

CGM
Elton John przegrał zakład i musiał oddać dom Loli Young

Elton John przegrał zakład i musiał oddać dom Loli Young

Do sieci trafiło nagranie z "przekazania kluczy"

5 godzin temu

CGM
Jon Bon Jovi komentuje wczesny ślub swojego syna z gwiazdą serialu Netflixa. Para od razu adoptowała córeczkę

Jon Bon Jovi komentuje wczesny ślub swojego syna z gwiazdą serialu Net ...

Jon Bon Jovi o zostaniu dziadkiem

5 godzin temu

CGM
Harry Styles przebiegł maraton pod fikcyjnym nazwiskiem

Harry Styles przebiegł maraton pod fikcyjnym nazwiskiem

Wokalista poprawił przy okazji rekord życiowy.

14 godzin temu