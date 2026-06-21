Diddy po raz kolejny pozwany. Tym razem sprawa warta jest  55 milionów dolarów

Spór o luksusową posiadłość w Miami

Diddy mierzy się z kolejnymi problemami prawnymi. Tym razem sprawa dotyczy wartej 55 milionów dolarów transakcji sprzedaży luksusowej nieruchomości na prestiżowej wyspie Star Island.

Pozew został złożony przez potencjalnego nabywcę nieruchomości, który twierdzi, że spółka powiązana z raperem nie doprowadziła do finalizacji umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie. Sprawa trafiła już do sądu i może mieć istotne konsekwencje finansowe.

Kupujący domaga się realizacji transakcji

Według dokumentów sądowych nabywca zarzuca firmie 1 West Star Island LLC problemy związane z dokumentacją oraz stanem prawnym nieruchomości. Powód twierdzi, że przeszkody formalne uniemożliwiły skuteczne zamknięcie transakcji.

W związku z tym domaga się od sądu nakazania realizacji sprzedaży zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami pomiędzy stronami.

Prawnicy Diddy’ego odpierają zarzuty

Przedstawiciele rapera stanowczo nie zgadzają się z oskarżeniami. Według prawników to właśnie kupujący miał nie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych wynikających z umowy.

Obrona utrzymuje, że nabywca nie przekazał wymaganych środków w ustalonym terminie, co miało skutkować formalnym uznaniem naruszenia warunków kontraktu. Ostateczne rozstrzygnięcie będzie należało do sądu.

Przyszłość rapera nadal pozostaje niepewna

Pomimo kolejnych sporów prawnych Diddy pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci amerykańskiej branży muzycznej. Jednak narastająca liczba postępowań sprawia, że przyszłość biznesowa i wizerunkowa artysty stoi pod znakiem zapytania.

Najbliższe miesiące mogą okazać się kluczowe zarówno dla rozstrzygnięcia sporu dotyczącego luksusowej posiadłości w Miami, jak i innych spraw, które od dłuższego czasu przyciągają uwagę mediów.