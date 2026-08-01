Adele Bertei twierdzi, że Sinéad O’Connor „pozbawiła” Davida Holmesa możliwości wyprodukowania ostatniego albumu i oskarża go o „wykorzystywanie” jej pamięci

Wokół ostatniego, niewydanego albumu Sinéad O’Connor narosły nowe kontrowersje. Adele Bertei – pisarka, aktorka i autorka książki poświęconej irlandzkiej wokalistce – publicznie skrytykowała producenta Davida Holmesa, zarzucając mu wykorzystywanie pamięci zmarłej artystki oraz przypisywanie sobie zbyt dużej roli przy powstawaniu jej ostatniego projektu.

David Holmes opublikował nieznane wiadomości od Sinéad O’Connor

Sprawa rozpoczęła się po wpisie Davida Holmesa opublikowanym z okazji trzeciej rocznicy śmierci Sinéad O’Connor. Producent ujawnił fragmenty prywatnej korespondencji z wokalistką oraz poinformował, że wspólnie pracowali nad albumem zatytułowanym „No Veteran Dies Alone”.

Holmes napisał, że nie wie, czy płyta kiedykolwiek ujrzy światło dzienne, jednocześnie określając ją jako wyjątkowe dzieło i muzyczny list skierowany do dzieci artystki oraz jej fanów.

Adele Bertei: „Sinéad zrezygnowała z jego produkcji”

Na te słowa ostro zareagowała Adele Bertei. W mediach społecznościowych stwierdziła, że Holmes wykorzystuje pamięć Sinéad O’Connor do własnej promocji.

Bertei twierdzi, że choć producent rzeczywiście pracował nad pierwszymi nagraniami, wokalistka miała później zakończyć współpracę, ponieważ nie była zadowolona z efektów jego pracy. Według autorki to właśnie ten fakt został pominięty w publikowanych przez Holmesa wspomnieniach.

Spór o niewydany album

Adele Bertei przekonuje również, że David Holmes nie powinien przedstawiać się jako główny autor powstania niewydanej płyty. Jej zdaniem album jest ukończonym i wyjątkowym projektem, jednak producent przypisuje sobie zbyt duże zasługi.

Autorka zasugerowała także, że materiał może zostać wydany w przyszłości, ale dopiero wtedy, gdy osoby odpowiedzialne za spuściznę Sinéad O’Connor uznają, że jest na to odpowiedni moment.

Na razie bez odpowiedzi producenta

David Holmes nie odniósł się dotąd publicznie do zarzutów Adele Bertei. Nie wiadomo również, kiedy i czy w ogóle album „No Veteran Dies Alone” zostanie oficjalnie wydany.

Sinéad O’Connor zmarła w lipcu 2023 roku w wieku 56 lat. Do dziś pozostaje jedną z najbardziej cenionych irlandzkich artystek, a jej twórczość i działalność społeczna wciąż inspirują kolejne pokolenia słuchaczy.