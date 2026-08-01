CGM

Adele Bertei twierdzi, że Sinéad O’Connor „pozbawiła” Davida Holmesa możliwości wyprodukowania ostatniego albumu i oskarża go o „wykorzystywanie” jej pamięci

Chodzi o ostatni, niewydany album artystki

2026.08.01

opublikował:

Sinead O'Connor

fot. mat. pras.

Wokół ostatniego, niewydanego albumu Sinéad O’Connor narosły nowe kontrowersje. Adele Bertei – pisarka, aktorka i autorka książki poświęconej irlandzkiej wokalistce – publicznie skrytykowała producenta Davida Holmesa, zarzucając mu wykorzystywanie pamięci zmarłej artystki oraz przypisywanie sobie zbyt dużej roli przy powstawaniu jej ostatniego projektu.

David Holmes opublikował nieznane wiadomości od Sinéad O’Connor

Sprawa rozpoczęła się po wpisie Davida Holmesa opublikowanym z okazji trzeciej rocznicy śmierci Sinéad O’Connor. Producent ujawnił fragmenty prywatnej korespondencji z wokalistką oraz poinformował, że wspólnie pracowali nad albumem zatytułowanym „No Veteran Dies Alone”.

Holmes napisał, że nie wie, czy płyta kiedykolwiek ujrzy światło dzienne, jednocześnie określając ją jako wyjątkowe dzieło i muzyczny list skierowany do dzieci artystki oraz jej fanów.

Adele Bertei: „Sinéad zrezygnowała z jego produkcji”

Na te słowa ostro zareagowała Adele Bertei. W mediach społecznościowych stwierdziła, że Holmes wykorzystuje pamięć Sinéad O’Connor do własnej promocji.

Bertei twierdzi, że choć producent rzeczywiście pracował nad pierwszymi nagraniami, wokalistka miała później zakończyć współpracę, ponieważ nie była zadowolona z efektów jego pracy. Według autorki to właśnie ten fakt został pominięty w publikowanych przez Holmesa wspomnieniach.

Spór o niewydany album

Adele Bertei przekonuje również, że David Holmes nie powinien przedstawiać się jako główny autor powstania niewydanej płyty. Jej zdaniem album jest ukończonym i wyjątkowym projektem, jednak producent przypisuje sobie zbyt duże zasługi.

Autorka zasugerowała także, że materiał może zostać wydany w przyszłości, ale dopiero wtedy, gdy osoby odpowiedzialne za spuściznę Sinéad O’Connor uznają, że jest na to odpowiedni moment.

Na razie bez odpowiedzi producenta

David Holmes nie odniósł się dotąd publicznie do zarzutów Adele Bertei. Nie wiadomo również, kiedy i czy w ogóle album „No Veteran Dies Alone” zostanie oficjalnie wydany.

Sinéad O’Connor zmarła w lipcu 2023 roku w wieku 56 lat. Do dziś pozostaje jedną z najbardziej cenionych irlandzkich artystek, a jej twórczość i działalność społeczna wciąż inspirują kolejne pokolenia słuchaczy.

Tagi


Popularne newsy

Bambi Oki
NEWS

bambi pokazała gorące zdjęcia z wakacji: „Bujam się tylko z GOAT-ami”

BTS k-pop
NEWS

BTS rezygnują z udziału w Grammy 2027. Zespół protestuje przeciwko nowej kategorii stworzonej dla K-Popu

Fagata
NEWS

Fagata nie wystąpi na Baltic Drive Festival. Organizatorzy odwołali jej koncert

Belmondo
NEWS

Belmondo zatrzymany po niepokojącej transmisji na żywo. Raper szarpał swoją partnerkę za włosy

Fagata Natalisa
NEWS

Natalisa przerywa milczenie po aferze z Fagatą. Mówi o groźbach śmierci i ogromnym stresie

_Julia Wieniawa OWF @piotr_tarasewicz - @cgm
NEWS

Julia Wieniawa zaśpiewa na dwóch stadionowych koncertach u boku międzynarodowej gwiazdy

Eminem fot. Brian Kelly
NEWS

Wyjątkowa kolekcja Eminema trafi na aukcję. Fani będą mogli wylicytować 117 podpisanych par butów

Polecane

CGM
Boy George 2026 ig

Boy George odpowiada na falę krytyki po proizraleskiej piosence. &#822 ...

"Mam współczucie dla obu stron"

3 minuty temu

CGM
Glen Hansard

Glen Hansard zagrał ostatni koncert na kilka godzin przed śmiercią. Na ...

Glen był stałym gościem w pubie

7 minut temu

CGM
Nick Cave

Nick Cave & The Bad Seeds zaskoczyli fanów. Niespodziewany koncer ...

Zespół pracuje nad nowym materiałem

11 minut temu

CGM
Barack Obama

Barack Obama oddał hołd Glenowi Hansardowi. Wzruszające słowa w letnie ...

"Nasze serca są z jego rodziną"

15 minut temu

CGM
Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne doczeka się własnych domów strachu. Universal Studios od ...

Nowe atrakcje w Universal Studios mają być kolejnym elementem rozwijania dziedzictwa Króla Ciemności

21 minut temu

CGM
Sam Fender Olivia Dean YT

Sam Fender i Olivia Dean przeszli do historii. „Rein Me In&#8221 ...

Pasmo sukcesów Sama Fendera i Olivii Dean

28 minut temu