Depeche Mode „DEPECHE MODE: M” i „MEMENTO MORI: MEXICO CITY” – premiera już 5 grudnia

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Zespół Depeche Mode zapowiada dwie ekskluzywne premiery dla swoich fanów na całym świecie. 5 grudnia 2025 roku ukażą się dwa wyjątkowe projekty:

„DEPECHE MODE: M” – filmowa podróż w głąb relacji pomiędzy meksykańską kulturą a muzyką zespołu,

„MEMENTO MORI: MEXICO CITY” – pełnometrażowy koncertowy album oraz film zarejestrowany podczas trzech wyprzedanych występów na stadionie Foro Sol w Meksyku.

Premiera tych wydawnictw nastąpi po limitowanym pokazie kinowym filmu „DEPECHE MODE: M”, który odbędzie się 28 października.

„DEPECHE MODE: M” – film o muzyce, śmierci i kulturze

Film „DEPECHE MODE: M”, wyreżyserowany przez uznanego meksykańskiego twórcę Fernando Fríasa, to nie tylko zapis koncertów, ale także artystyczna refleksja nad tematami śmiertelności, duchowości i muzyki. Frías – laureat 10 nagród Ariel i kandydat do Oscara – stworzył dzieło łączące materiał koncertowy, archiwalia oraz wstawki interpretacyjne.

Produkcja bada głęboki związek między albumem „Memento Mori” a meksykańskim kultem pamięci o zmarłych, tworząc poruszającą opowieść o przemijaniu i ludzkiej wrażliwości.

„MEMENTO MORI: MEXICO CITY” – zapis magicznych koncertów

Drugim elementem wydawnictwa jest „MEMENTO MORI: MEXICO CITY” – film koncertowy oraz dwupłytowy album, dokumentujące trzy wieczory, podczas których Depeche Mode zagrali dla ponad 200 000 fanów w Meksyku.

Album dostępny będzie w formatach:

2CD – zawierający ponad dwie godziny muzyki,

4LP winyl – z ekskluzywnymi zdjęciami z koncertów,

CD/DVD oraz CD/Blu-ray – z pełnym zapisem filmowym i dokumentem.

Każda wersja zawiera również cztery wcześniej niepublikowane utwory z sesji „Memento Mori”, w tym premierowy „In The End”, który trafił do serwisów streamingowych 24 października.

Fernando Frías – wizja, która łączy sztukę i emocje

Reżyser Fernando Frías zdobył uznanie filmem „I’m No Longer Here”, który przyniósł mu międzynarodową sławę i tytuł jednego z najciekawszych twórców młodego pokolenia. W „DEPECHE MODE: M” artysta ponownie sięga po tematykę tożsamości, kultury i duchowości, przedstawiając zespół Depeche Mode jako zjawisko wykraczające poza muzykę – jako symbol emocji, wspólnoty i pamięci.

Trasa „Memento Mori Tour” – miliony fanów i rekordowe koncerty

Światowa trasa koncertowa „Memento Mori Tour”, promująca piętnasty studyjny album zespołu, przyciągnęła ponad 3 miliony fanów na 112 koncertach. Magazyn Rolling Stone opisał ją jako „oszałamiającą celebrację życia i muzyki”.

Zespół w składzie Dave Gahan, Martin Gore i muzycy towarzyszący udowodnili, że mimo upływu lat pozostają w absolutnej czołówce światowej sceny muzycznej.

Lista utworów z albumu „MEMENTO MORI: MEXICO CITY”

Tracklista CD / Winyl:

Intro My Cosmos Is Mine Wagging Tongue Walking In My Shoes It’s No Good Sister Of Night In Your Room Everything Counts Precious Speak To Me Home Soul With Me Ghosts Again I Feel You A Pain That I’m Used To World In My Eyes Wrong Stripped John The Revelator Enjoy The Silence Waiting For The Night Just Can’t Get Enough Never Let Me Down Again Personal Jesus

Dodatkowe utwory z sesji „Memento Mori”:

Survive

Life 2.0

Give Yourself To Me

In The End

Nowy rozdział w historii Depeche Mode

Premiera „DEPECHE MODE: M” i „MEMENTO MORI: MEXICO CITY” to nie tylko gratka dla kolekcjonerów, ale też wyjątkowe doświadczenie dla wszystkich, którzy chcą zanurzyć się w emocjonalny świat zespołu. To opowieść o przemijaniu, pasji i nieśmiertelnej mocy muzyki, która – jak zawsze u Depeche Mode – łączy ludzi ponad granicami.