Depeche Mode „DEPECHE MODE: M” i „MEMENTO MORI: MEXICO CITY” – premiera już 5 grudnia

Zespół Depeche Mode zapowiada dwie ekskluzywne premiery dla swoich fanów na całym świecie. 5 grudnia 2025 roku ukażą się dwa wyjątkowe projekty:
„DEPECHE MODE: M” – filmowa podróż w głąb relacji pomiędzy meksykańską kulturą a muzyką zespołu,
„MEMENTO MORI: MEXICO CITY” – pełnometrażowy koncertowy album oraz film zarejestrowany podczas trzech wyprzedanych występów na stadionie Foro Sol w Meksyku.
Premiera tych wydawnictw nastąpi po limitowanym pokazie kinowym filmu „DEPECHE MODE: M”, który odbędzie się 28 października.
„DEPECHE MODE: M” – film o muzyce, śmierci i kulturze
Film „DEPECHE MODE: M”, wyreżyserowany przez uznanego meksykańskiego twórcę Fernando Fríasa, to nie tylko zapis koncertów, ale także artystyczna refleksja nad tematami śmiertelności, duchowości i muzyki. Frías – laureat 10 nagród Ariel i kandydat do Oscara – stworzył dzieło łączące materiał koncertowy, archiwalia oraz wstawki interpretacyjne.
Produkcja bada głęboki związek między albumem „Memento Mori” a meksykańskim kultem pamięci o zmarłych, tworząc poruszającą opowieść o przemijaniu i ludzkiej wrażliwości.
„MEMENTO MORI: MEXICO CITY” – zapis magicznych koncertów
Drugim elementem wydawnictwa jest „MEMENTO MORI: MEXICO CITY” – film koncertowy oraz dwupłytowy album, dokumentujące trzy wieczory, podczas których Depeche Mode zagrali dla ponad 200 000 fanów w Meksyku.
Album dostępny będzie w formatach:
2CD – zawierający ponad dwie godziny muzyki,
4LP winyl – z ekskluzywnymi zdjęciami z koncertów,
CD/DVD oraz CD/Blu-ray – z pełnym zapisem filmowym i dokumentem.
Każda wersja zawiera również cztery wcześniej niepublikowane utwory z sesji „Memento Mori”, w tym premierowy „In The End”, który trafił do serwisów streamingowych 24 października.
Fernando Frías – wizja, która łączy sztukę i emocje
Reżyser Fernando Frías zdobył uznanie filmem „I’m No Longer Here”, który przyniósł mu międzynarodową sławę i tytuł jednego z najciekawszych twórców młodego pokolenia. W „DEPECHE MODE: M” artysta ponownie sięga po tematykę tożsamości, kultury i duchowości, przedstawiając zespół Depeche Mode jako zjawisko wykraczające poza muzykę – jako symbol emocji, wspólnoty i pamięci.
Trasa „Memento Mori Tour” – miliony fanów i rekordowe koncerty
Światowa trasa koncertowa „Memento Mori Tour”, promująca piętnasty studyjny album zespołu, przyciągnęła ponad 3 miliony fanów na 112 koncertach. Magazyn Rolling Stone opisał ją jako „oszałamiającą celebrację życia i muzyki”.
Zespół w składzie Dave Gahan, Martin Gore i muzycy towarzyszący udowodnili, że mimo upływu lat pozostają w absolutnej czołówce światowej sceny muzycznej.
Lista utworów z albumu „MEMENTO MORI: MEXICO CITY”
Tracklista CD / Winyl:
Intro
My Cosmos Is Mine
Wagging Tongue
Walking In My Shoes
It’s No Good
Sister Of Night
In Your Room
Everything Counts
Precious
Speak To Me
Home
Soul With Me
Ghosts Again
I Feel You
A Pain That I’m Used To
World In My Eyes
Wrong
Stripped
John The Revelator
Enjoy The Silence
Waiting For The Night
Just Can’t Get Enough
Never Let Me Down Again
Personal Jesus
Dodatkowe utwory z sesji „Memento Mori”:
Survive
Life 2.0
Give Yourself To Me
In The End
Nowy rozdział w historii Depeche Mode
Premiera „DEPECHE MODE: M” i „MEMENTO MORI: MEXICO CITY” to nie tylko gratka dla kolekcjonerów, ale też wyjątkowe doświadczenie dla wszystkich, którzy chcą zanurzyć się w emocjonalny świat zespołu. To opowieść o przemijaniu, pasji i nieśmiertelnej mocy muzyki, która – jak zawsze u Depeche Mode – łączy ludzi ponad granicami.