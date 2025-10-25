Szukaj
Depeche Mode „DEPECHE MODE: M” i „MEMENTO MORI: MEXICO CITY” – premiera już 5 grudnia

Dwa wyjątkowe wydawnictwa od Depeche Mode

2025.10.25

Depeche Mode „DEPECHE MODE: M” i „MEMENTO MORI: MEXICO CITY” – premiera już 5 grudnia

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Zespół Depeche Mode zapowiada dwie ekskluzywne premiery dla swoich fanów na całym świecie. 5 grudnia 2025 roku ukażą się dwa wyjątkowe projekty:

  • „DEPECHE MODE: M” – filmowa podróż w głąb relacji pomiędzy meksykańską kulturą a muzyką zespołu,

  • „MEMENTO MORI: MEXICO CITY” – pełnometrażowy koncertowy album oraz film zarejestrowany podczas trzech wyprzedanych występów na stadionie Foro Sol w Meksyku.

Premiera tych wydawnictw nastąpi po limitowanym pokazie kinowym filmu „DEPECHE MODE: M”, który odbędzie się 28 października.

„DEPECHE MODE: M” – film o muzyce, śmierci i kulturze

Film „DEPECHE MODE: M”, wyreżyserowany przez uznanego meksykańskiego twórcę Fernando Fríasa, to nie tylko zapis koncertów, ale także artystyczna refleksja nad tematami śmiertelności, duchowości i muzyki. Frías – laureat 10 nagród Ariel i kandydat do Oscara – stworzył dzieło łączące materiał koncertowy, archiwalia oraz wstawki interpretacyjne.

Produkcja bada głęboki związek między albumem „Memento Mori” a meksykańskim kultem pamięci o zmarłych, tworząc poruszającą opowieść o przemijaniu i ludzkiej wrażliwości.

„MEMENTO MORI: MEXICO CITY” – zapis magicznych koncertów

Drugim elementem wydawnictwa jest „MEMENTO MORI: MEXICO CITY” – film koncertowy oraz dwupłytowy album, dokumentujące trzy wieczory, podczas których Depeche Mode zagrali dla ponad 200 000 fanów w Meksyku.

Album dostępny będzie w formatach:

  • 2CD – zawierający ponad dwie godziny muzyki,

  • 4LP winyl – z ekskluzywnymi zdjęciami z koncertów,

  • CD/DVD oraz CD/Blu-ray – z pełnym zapisem filmowym i dokumentem.

Każda wersja zawiera również cztery wcześniej niepublikowane utwory z sesji „Memento Mori”, w tym premierowy „In The End”, który trafił do serwisów streamingowych 24 października.

Fernando Frías – wizja, która łączy sztukę i emocje

Reżyser Fernando Frías zdobył uznanie filmem „I’m No Longer Here”, który przyniósł mu międzynarodową sławę i tytuł jednego z najciekawszych twórców młodego pokolenia. W „DEPECHE MODE: M” artysta ponownie sięga po tematykę tożsamości, kultury i duchowości, przedstawiając zespół Depeche Mode jako zjawisko wykraczające poza muzykę – jako symbol emocji, wspólnoty i pamięci.

Trasa „Memento Mori Tour” – miliony fanów i rekordowe koncerty

Światowa trasa koncertowa „Memento Mori Tour”, promująca piętnasty studyjny album zespołu, przyciągnęła ponad 3 miliony fanów na 112 koncertach. Magazyn Rolling Stone opisał ją jako „oszałamiającą celebrację życia i muzyki”.

Zespół w składzie Dave Gahan, Martin Gore i muzycy towarzyszący udowodnili, że mimo upływu lat pozostają w absolutnej czołówce światowej sceny muzycznej.

Lista utworów z albumu „MEMENTO MORI: MEXICO CITY”

Tracklista CD / Winyl:

  1. Intro

  2. My Cosmos Is Mine

  3. Wagging Tongue

  4. Walking In My Shoes

  5. It’s No Good

  6. Sister Of Night

  7. In Your Room

  8. Everything Counts

  9. Precious

  10. Speak To Me

  11. Home

  12. Soul With Me

  13. Ghosts Again

  14. I Feel You

  15. A Pain That I’m Used To

  16. World In My Eyes

  17. Wrong

  18. Stripped

  19. John The Revelator

  20. Enjoy The Silence

  21. Waiting For The Night

  22. Just Can’t Get Enough

  23. Never Let Me Down Again

  24. Personal Jesus

Dodatkowe utwory z sesji „Memento Mori”:

  • Survive

  • Life 2.0

  • Give Yourself To Me

  • In The End

Nowy rozdział w historii Depeche Mode

Premiera „DEPECHE MODE: M” i „MEMENTO MORI: MEXICO CITY” to nie tylko gratka dla kolekcjonerów, ale też wyjątkowe doświadczenie dla wszystkich, którzy chcą zanurzyć się w emocjonalny świat zespołu. To opowieść o przemijaniu, pasji i nieśmiertelnej mocy muzyki, która – jak zawsze u Depeche Mode – łączy ludzi ponad granicami.

