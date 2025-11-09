De La Soul wracają z pierwszym albumem od dziewięciu lat

CGM

Po latach oczekiwań legendarna grupa De La Soul ogłosiła premierę swojego nowego albumu „Cabin in the Sky”, a jednocześnie udostępniła radosny singiel „The Package”.

☁️ Album między stratą a światłem

Według Posdnuosa, album „żyje w przestrzeni między stratą a światłem”. W wywiadzie mówił:

„To opowieść o bólu, który nosimy w sobie, i radości, która mimo wszystko do nas dociera. Ten album to jednocześnie terapia i celebracja. W tych utworach jest wrażliwość, ponieważ wszystko, czego doświadczyliśmy, doprowadziło nas do tego momentu, do tej płyty, oddając hołd temu, co straciliśmy, i podnosząc to, co wciąż pozostaje. To dualność. To życie, to De La.”

🎶 „The Package” – singiel zwiastujący album

Pierwszym singlem z albumu jest „The Package”, który już teraz wprowadza słuchaczy w charakter nowego wydawnictwa. Całość krążka zawiera produkcje takich legend jak DJ Premier, Super Dave i Pete Rock, a gościnnie pojawiają się m.in. Killer Mike, Yukimi z Little Dragon, Common, Nas oraz Black Thought z The Roots.

🗓️ Proces powstawania i premiera

Prace nad albumem rozpoczęły się w lutym 2025 roku, kiedy Mass Appeal i Peter Bittenbender zaprosili Posdnuosa i Maseo do udziału w kampanii „Legend Has It”. Album „Cabin in the Sky” ma ukazać się 21 listopada 2025 roku nakładem Mass Appeal, w ramach serii siedmiu nowych wydawnictw od ikon hip-hopu.

