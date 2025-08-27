Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z utworem „Nadprzestrzenie” na barce we Wrocławiu

Foto: @czyzewski

Festiwal ZORZA prezentuje kolejną odsłonę swoich wyjątkowych live sesji. Po spektakularnym nagraniu na dachu katowickiego Spodka z Arturem Rojkiem, przyszedł czas na Wrocław. To właśnie tutaj Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka znaleźli idealną przestrzeń do realizacji swojego nagrania.

Na barce płynącej po Odrze wykonali dwa utwory – „Nadprzestrzenie” i „Samoloty”. Dziś odbywa się premiera pierwszego z nich, jednego z najbardziej poruszających utworów z mini-albumu „tylko haj.”, stworzonego specjalnie na potrzeby festiwalu.

„tylko haj.” – projekt stworzony z myślą o ZORZA

Mini-album „tylko haj.” powstał specjalnie z myślą o festiwalu ZORZA, wspieranym przez T-Mobile, i od początku był jednym z najbardziej wyczekiwanych projektów. Materiał jest subtelny, emocjonalny, a jednocześnie śmiały w interpretacji. Na potrzeby live sesji wybrano dwa utwory: „Nadprzestrzenie” i „Samoloty”.

Wrocław – miasto stu mostów

Live sesja we Wrocławiu, mieście stu mostów, nabrała wyjątkowego charakteru dzięki barce płynącej po Odrze. Nietypowa lokalizacja pozwoliła skupić całą uwagę na muzyce i emocjach artystów. Minimalistyczna sceneria, wpleciona w codzienny rytm miasta, nadała nagraniu intymności i wyjątkowej siły, sprawiając, że utwór zabrzmiał inaczej niż na scenie festiwalu.

Realizacja projektu była możliwa dzięki współpracy z władzami Wrocławia, które wspierały festiwal ZORZA w nieoczywistej przestrzeni. Sesja okazała się również nieoczekiwanym widowiskiem dla mieszkańców, którzy przystawali na mostach i nadbrzeżach, obserwując Dawida i Kaśkę na płynącej barce. Chwile te zostały uwiecznione w wielu filmikach i zdjęciach, które trafiły do mediów społecznościowych.

Wielki finał w Katowicach

Ostatni przystanek tegorocznej ZORZY odbędzie się w Katowicach (29–30 sierpnia). W finałowej odsłonie wybrzmią wszystkie premierowe projekty stworzone na trasę, w tym:

wyjątkowy koncert Dawida Podsiadło i Artura Rojka, który zostanie wydany jako album live,

finał FNOMN – platformy wspierającej młodych artystów,

niepowtarzalne spotkanie Pauliny Przybysz z Beatą Kozidrak.