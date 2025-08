Dawid Podsiadło i Artur Rojek w klasycznej piosence Myslovitz

fot. Mateusz Zborowski

Dawid Podsiadło i Artur Rojek wystąpili na dachu katowickiego Spodka, wykonując utwór „Dla Ciebie”. Wyjątkowe nagranie, zarejestrowane podczas tego niecodziennego spotkania można od dziś obejrzeć na YouTube. Artyści grają ten utwór również na żywo w ramach festiwalu ZORZA, gdzie razem wykonują utwory zespołu Myslovitz. Festiwal ten od początku powstaje w duchu tworzenia unikalnych projektów muzycznych, które nie pojawiają się nigdzie indziej. Wspólny koncert Dawida i Artura to jeden z nich – nieoczywiste połączenie dwóch artystycznych wrażliwości i pokoleń, które na scenie tworzą zupełnie nowe brzmienie. W sierpniu duet będzie można usłyszeć na żywo jeszcze tylko w Gdańsku i Katowicach, a bilety na te ostatnie koncerty są wciąż dostępne na portalu eBilet.

Artyści pierwszy raz w historii wystąpili na dachu Spodka

Po raz pierwszy w historii artyści wystąpili na żywo na dachu Spodka, budynku-ikony Katowic oraz całego Górnego Śląska. Artur Rojek i Dawid Podsiadło, obaj pochodzący z regionu, nie kryli, że możliwość zagrania w tym konkretnym miejscu, była czymś więcej niż tylko kolejnym scenicznym doświadczeniem. Efektem tego wydarzenia jest live sesja nagrana na dachu Spodka, czyli w miejscu na co dzień niedostępnym dla tego typu występów. Katowicki Spodek od dekad przyciąga największe nazwiska i najwierniejszych fanów z całego świata. To przestrzeń, z którą wiąże się historia polskiej sceny muzycznej. Tym razem to dach Spodka stał się miejscem spotkania dwóch pokoleń artystów, którzy mimo różnych muzycznych dróg połączyli się w utworze, który zna niemal każdy w Polsce. „Dla Ciebie” to nie tylko klasyk, ale też emocjonalny łącznik między fanami, wspomnieniami i współczesnością. Autorem zdjęć do live sesji jest Mateusz Dziekoński, przy wsparciu kreatywnym Mateusza Erdmanna.

Zapis występu na żywo można obejrzeć na platformie YouTube.