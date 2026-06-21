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Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy razem. Premiera wzruszającego numeru „Później Ci opowiem”

Piosenka powstała w domu Dawida

2026.06.21

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_Dawid Kwiatkowski, Margaret - Później Ci opowiek - COVER

Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy połączyli siły w jednym utworze. Efektem ich współpracy jest singiel „Później Ci opowiem”, który miał premierę 19 czerwca 2026 roku.

Artyści od dawna rozważali wspólne nagranie piosenki, jednak przez długi czas nie mogli znaleźć materiału, który w naturalny sposób połączyłby ich muzyczne światy i artystyczną wrażliwość.

Piosenka powstała w domu Dawida Kwiatkowskiego

Przełom nastąpił w momencie, gdy Dawid Kwiatkowski stworzył utwór „Później Ci opowiem” w domowym zaciszu. Już po napisaniu pierwszych wersów wokalista miał pewność, że właśnie ten utwór powinien zaśpiewać wspólnie z Margaret.

Po wysłaniu piosenki do artystki odpowiedź była natychmiastowa. Margaret od razu poczuła emocje zawarte w tekście i zgodziła się na udział w projekcie. Tak rozpoczęła się współpraca, na którą wielu fanów czekało od lat.

Historia miłości, która dostała drugą szansę

„Później Ci opowiem” to poruszająca opowieść o relacji dwojga ludzi, którzy zwątpili w swoje uczucie i pozwolili, by ich drogi się rozeszły. Dopiero rozłąka uświadamia bohaterom, jak ważni są dla siebie nawzajem.

Piosenka porusza temat tęsknoty, niedopowiedzianych słów oraz emocji, które często dojrzewają dopiero po stracie. To historia o drugich szansach i odnajdywaniu drogi do ukochanej osoby mimo wcześniejszych błędów i życiowych przeciwności.

Autentyczne emocje i wyjątkowy duet

W nowym singlu Dawid Kwiatkowski i Margaret tworzą pełen emocji muzyczny dialog. Ich głosy doskonale się uzupełniają, podkreślając zarówno delikatność, jak i dojrzałość przekazu.

Artyści pokazują, że czasami najważniejsze rozmowy odbywają się dopiero wtedy, gdy los ponownie stawia ludzi na swojej drodze. To właśnie ten motyw stanowi serce utworu „Później Ci opowiem”.

Nowa zapowiedź albumu „Południe”

Premiera singla jest również ważnym elementem promocji nadchodzących projektów muzycznych Dawida Kwiatkowskiego. Utwór wzbudził duże zainteresowanie fanów, którzy doceniają zarówno jego emocjonalny przekaz, jak i długo wyczekiwaną współpracę dwóch popularnych artystów.

„Później Ci opowiem” ma szansę stać się jednym z najważniejszych polskich duetów 2026 roku i kolejnym hitem w dorobku obojga wykonawców.

 

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