Dawid Kwiatkowski dołącza do gwiazd „The Voice of Poland” – wielkie emocje w półfinale

Już wsobotę widzowie poznają finalistów 16. edycji muzycznego talent show

2025.11.20

Dawid Kwiatkowski dołącza do gwiazd „The Voice of Poland" – wielkie emocje w półfinale

Foto: Krystian Szczesny

Już w najbliższą sobotę widzowie TVP2 poznają finalistów 16. edycji muzycznego talent show „The Voice of Poland”. W półfinale wystąpią nie tylko uczestnicy programu, ale także gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Do grona artystów dołącza Dawid Kwiatkowski, który zaprezentuje na scenie swój najnowszy singiel.

Dawid Kwiatkowski na scenie „The Voice of Poland”

Wokalista, który przez wiele lat był trenerem w programie „The Voice Kids”, pojawi się w półfinale jako gość specjalny. Dawid Kwiatkowski zaprezentuje utwór „Dalej, Dalej!”, promujący film „Chopin, Chopin!”, którego koproducentem jest TVP. Singiel zdobył ogromną popularność w sieci – tylko na YouTube obejrzano go ponad milion razy w ciągu miesiąca.

Występ Dawida Kwiatkowskiego z pewnością przyciągnie uwagę widzów i dodatkowo podkreśli rangę muzycznego talent show.

Ania Karwan – nowa trenerka i gwiazda półfinału

Kolejną muzyczną gwiazdą półfinału będzie Ania Karwan, która dołączyła do składu trenerskiego w tym sezonie. Wokalistka zaprezentuje swój najnowszy singiel „W to mi graj”, o którym mówi, że dopiero teraz czuje gotowość, aby pokazać go publicznie:

„Daliście mi mnóstwo wiary w to i nadziei, że ta piosenka zostanie fantastycznie odebrana” – wyznała artystka na Instagramie.

Jej występ podkreśli różnorodność muzyczną półfinału i pokaże dojrzałość artystyczną wykonawcy.

Pszona – młody talent na scenie TVP2

Listę gości zamyka młody wokalista Pszona, jeden z najbardziej wyrazistych debiutów muzycznych tego roku. W półfinale zaśpiewa przebój „Zły”, pochodzący z mini albumu „lekko”, który ukazał się w czerwcu. Utwory Pszony goszczą już w niemal wszystkich polskich rozgłośniach radiowych, a artysta ma ponad 800 tysięcy obserwatorów na TikToku.

„‘Zły’ to najbardziej spontaniczna piosenka jaką napisałem… skończyłem go w godzinę po intensywnej rozmowie z dziewczyną” – komentuje Pszona.

Jego występ pokaże młodą generację polskiego popu i hip-hopu, a także wprowadzi świeżą energię do programu.

Półfinał „The Voice of Poland” – emocje, muzyka i premiery

W półfinale 16. edycji talent show widzowie wybiorą pięcioro uczestników, którzy powalczą o zwycięstwo. Każdy z finalistów premierowo zaprezentuje singiel stworzony specjalnie na potrzeby półfinału.

Do grona gwiazd dołączają również Błażej Król, Sara James, Davina Michelle i Oskar Cyms, którzy wystąpili w poprzednich odcinkach. Półfinał odbędzie się już w najbliższą sobotę o godzinie 20:30 w TVP2 i TVP VOD.

 

