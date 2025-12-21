CGM

David Gilmour świętuje sukces albumu „Wish You Were Here". Album po 50 latach jest numerem jeden

Pink Floyd ustanowili historyczny rekord

2025.12.21

David Gilmour świętuje sukces albumu „Wish You Were Here”. Album po 50 latach jest numerem jeden

fot. Anton Corbijn

Kultowa płyta Pink Floyd „Wish You Were Here” zdobyła tytuł świątecznego numeru jeden w Wielkiej Brytanii, wracając na szczyt list Official Albums Chart w ramach jubileuszowego wydania na 50-lecie.

Reedycja albumu obejmuje nowe wersje cyfrowe oraz fizyczne. Oficjalny komunikat o zdobyciu pierwszego miejsca ogłoszono w piątek, 19 grudnia 2025 roku.

Rekord Pink Floyd – 50 lat między pierwszym a ostatnim numerem jeden

„Wish You Were Here” nie zdobył szczytu list, gdy ukazał się oryginalnie w 1975 roku. Dzisiejszy wynik sprawia, że Pink Floyd ustanowili historyczny rekord najdłuższego okresu między pierwszym a ostatnim albumem numer jeden – 2620 tygodni, czyli ponad 50 lat.

David Gilmour zareagował na wiadomość na Instagramie, pisząc, że „wznosi toast” za ten wyjątkowy sukces.

To już drugie pierwsze miejsce Pink Floyd w tym roku, po „Pink Floyd At Pompeii – MCMLXXII”, koncertowym albumie z 1971 roku, ponownie wydanym w 2025.

Pierwsze świąteczne „number one” zespołu

Choć Pink Floyd nigdy wcześniej nie zdobyli świątecznego numeru jeden w kategorii albumów, w 1979 roku osiągnęli ten wynik na liście singli – dzięki hitowi „Another Brick In The Wall, Pt. 2”. W świątecznym notowaniu 2025 „Wish You Were Here” pokonało m.in. Taylor Swift, Olivię Dean, Michaela Bublé czy Sama Fendera.

Top 10 oficjalnej listy albumów na Boże Narodzenie 2025:

  1. Pink Floyd – Wish You Were Here

  2. Olivia Dean – The Art Of Loving

  3. Taylor Swift – The Life Of A Showgirl

  4. Michael Bublé – Christmas

  5. Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

  6. Sam Fender – People Watching

  7. Fleetwood Mac – Rumours

  8. The Weeknd – The Highlights

  9. Fleetwood Mac – 50 Years – Don’t Stop

  10. Oasis – (What’s The Story) Morning Glory?

W ramach obchodów 50-lecia albumu Pink Floyd otworzyli pop-upowe sklepy w Europie, USA i Wielkiej Brytanii, gdzie dostępne są m.in. ekskluzywne wydania magazynu Brain Damage.

Sukces na liście singli

Na liście singli pierwsze miejsce zajęła Kylie Minogue z utworem „XMAS”, zdobywając tym samym swój pierwszy świąteczny numer jeden i stając się pierwszą solową artystką, która triumfowała w czterech różnych dekadach.

