David Gilmour świętuje sukces albumu „Wish You Were Here”. Album po 50 latach jest numerem jeden

Kultowa płyta Pink Floyd „Wish You Were Here” zdobyła tytuł świątecznego numeru jeden w Wielkiej Brytanii, wracając na szczyt list Official Albums Chart w ramach jubileuszowego wydania na 50-lecie.

Reedycja albumu obejmuje nowe wersje cyfrowe oraz fizyczne. Oficjalny komunikat o zdobyciu pierwszego miejsca ogłoszono w piątek, 19 grudnia 2025 roku.

Rekord Pink Floyd – 50 lat między pierwszym a ostatnim numerem jeden

„Wish You Were Here” nie zdobył szczytu list, gdy ukazał się oryginalnie w 1975 roku. Dzisiejszy wynik sprawia, że Pink Floyd ustanowili historyczny rekord najdłuższego okresu między pierwszym a ostatnim albumem numer jeden – 2620 tygodni, czyli ponad 50 lat.

David Gilmour zareagował na wiadomość na Instagramie, pisząc, że „wznosi toast” za ten wyjątkowy sukces.

To już drugie pierwsze miejsce Pink Floyd w tym roku, po „Pink Floyd At Pompeii – MCMLXXII”, koncertowym albumie z 1971 roku, ponownie wydanym w 2025.

Pierwsze świąteczne „number one” zespołu

Choć Pink Floyd nigdy wcześniej nie zdobyli świątecznego numeru jeden w kategorii albumów, w 1979 roku osiągnęli ten wynik na liście singli – dzięki hitowi „Another Brick In The Wall, Pt. 2”. W świątecznym notowaniu 2025 „Wish You Were Here” pokonało m.in. Taylor Swift, Olivię Dean, Michaela Bublé czy Sama Fendera.

Top 10 oficjalnej listy albumów na Boże Narodzenie 2025:

Pink Floyd – Wish You Were Here Olivia Dean – The Art Of Loving Taylor Swift – The Life Of A Showgirl Michael Bublé – Christmas Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend Sam Fender – People Watching Fleetwood Mac – Rumours The Weeknd – The Highlights Fleetwood Mac – 50 Years – Don’t Stop Oasis – (What’s The Story) Morning Glory?

W ramach obchodów 50-lecia albumu Pink Floyd otworzyli pop-upowe sklepy w Europie, USA i Wielkiej Brytanii, gdzie dostępne są m.in. ekskluzywne wydania magazynu Brain Damage.

Sukces na liście singli

Na liście singli pierwsze miejsce zajęła Kylie Minogue z utworem „XMAS”, zdobywając tym samym swój pierwszy świąteczny numer jeden i stając się pierwszą solową artystką, która triumfowała w czterech różnych dekadach.