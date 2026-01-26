CGM

Dave Grohl potwierdza, że  Foo Fighters skończyli nową płytę. „Dokończyliśmy ją dosłownie parę dni temu”

Niespodziewana zapowiedź ze sceny w Tasmanii

2026.01.26

opublikował:

Dave Grohl potwierdza, że  Foo Fighters skończyli nową płytę. „Dokończyliśmy ją dosłownie parę dni temu”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Dave Grohl zdradził fanom, że Foo Fighters zakończyli prace nad nowym albumem studyjnym. Informacja padła prosto ze sceny podczas koncertu zespołu w Tasmanii, który odbył się w sobotę, 24 stycznia, w ramach australijskiej trasy „Take Cover”.

Niespodziewana zapowiedź ze sceny w Tasmanii

Foo Fighters zagrali koncert otwierający australijską część trasy na UTAS Stadium w Launceston. Podczas bisu zespół sięgnął po „Exhausted” – utwór z debiutanckiego albumu z 1995 roku. Właśnie wtedy Dave Grohl postanowił podzielić się newsem, na który fani czekali od dawna.

– Wrócimy tutaj szybciej, niż myślicie. Wiem dokładnie, kiedy wrócimy – będzie to przed moimi kolejnymi urodzinami – powiedział Grohl, odnosząc się do 14 stycznia 2027 roku.

Chwilę później dorzucił zdanie, które wywołało euforię na stadionie:

– I możliwe, że będziemy mieć ze sobą całą nową płytę piosenek, którą… skończyliśmy dosłownie parę dni temu. Nie wiem!

Nowy album po „But Here We Are”

Ostatnim studyjnym wydawnictwem Foo Fighters był album „But Here We Are” z 2023 roku – pierwszy po śmierci perkusisty Taylora Hawkinsa oraz matki Dave’a Grohla, Virginii. Płyta została bardzo ciepło przyjęta przez krytyków i fanów. Nowa płyta będzie więc pierwszym materiałem zespołu nagranym po przejściu przez żałobę i intensywny okres refleksji, co tylko zwiększa oczekiwania wobec jej brzmienia i przekazu.

30-lecie Foo Fighters i zapowiedź „nowej ery”

W 2025 roku Foo Fighters świętowali 30-lecie istnienia zespołu, wydając jubileuszowy singiel „Today’s Song”, a następnie kolejny utwór – „Asking For A Friend”. Jesienią pojawił się również tajemniczy teaser z hasłem „about to take flight…”, który wielu fanów odczytało jako zapowiedź nowego rozdziału w historii grupy.

Dzisiejsze słowa Grohla zdają się to potwierdzać.

Album live i kameralne koncerty

W październiku zespół wydał także album koncertowy „Are Playing Where??? Vol. I”, dokumentujący serię kameralnych występów klubowych. Sześcioutworowe wydawnictwo trafiło ekskluzywnie na Bandcamp i zostało bardzo dobrze przyjęte przez fanów ceniących surową, koncertową energię Foo Fighters.

Trasa „Take Cover” i powrót do Europy

Trasa „Take Cover” rozpoczęła się wcześniej w Meksyku, choć bez gitarzysty Pata Smeara, który musiał pauzować po złamaniu stopy w – jak sam to określił – „dziwacznym wypadku ogrodowym”.

Latem Foo Fighters wrócą do Europy, w tym do Wielkiej Brytanii. W planach są m.in.:

  • dwa koncerty na Anfield Stadium w Liverpoolu – 25 i 27 czerwca

  • występy na festiwalach Mad Cool, Pinkpop i innych

Zespół zapowiedział również stadionową trasę po Ameryce Północnej w 2026 roku.

Tagi


Popularne newsy

„Nocowana” z Wieniawą” osiągnęła właśnie astronomiczną sumę na Allegro. Do końca licytacji nadal pozostaje 19 dni
NEWS

„Nocowana” z Wieniawą” osiągnęła właśnie astronomiczną sumę na Allegro. Do końca licytacji nadal pozostaje 19 dni

Tede niszczy Mesa, mimo, że nie nagrał odpowiedzi na jego dwa ostatnie dissy
NEWS

Tede niszczy Mesa, mimo, że nie nagrał odpowiedzi na jego dwa ostatnie dissy

Dawid Podsiadło z prawdziwą bombą na WOŚP. Do wylicytowania występ u boku artysty na PGE Narodowym
NEWS

Dawid Podsiadło z prawdziwą bombą na WOŚP. Do wylicytowania występ u boku artysty na PGE Narodowym

Kubańczyk wraca do klatki. Raper zawalczy z Akopem Szostakiem na gali FAME MMA 30
NEWS

Kubańczyk wraca do klatki. Raper zawalczy z Akopem Szostakiem na gali FAME MMA 30

Konflikt w rodzinie Beckhamów poruszył fanów. Numer Victorii Beckham z 2001 roku wraca na szczyt list przebojów
NEWS

Konflikt w rodzinie Beckhamów poruszył fanów. Numer Victorii Beckham z 2001 roku wraca na szczyt list przebojów

The Game dementuje plotki o trójkącie z matką swojego syna i jej matką
NEWS

The Game dementuje plotki o trójkącie z matką swojego syna i jej matką

Bonson publikuje numer z Planet ANM i zapowiada trasę koncertową. „W tłumie się strasznie źle czuje przeważnie, tłumię gniew tak, że gniew kłuję mnie w klatce”
NEWS

Bonson publikuje numer z Planet ANM i zapowiada trasę koncertową. „W tłumie się strasznie źle czuje przeważnie, tłumię gniew tak, że gniew kłuję mnie w klatce”

Polecane

CGM
Opener ogłosza kolejne gwiazdy. Wśród nich jeden z najpopularniejszych DJ-ów na świecie

Opener ogłosza kolejne gwiazdy. Wśród nich jeden z najpopularniejszych ...

Alter Art ogłasza dziś kolejnych artystów, których usłyszmy w lipcu w Gdyni

43 minuty temu

CGM
Rod Stewart ostro atakuje Donalda Trumpa. Chodzi o kłamstwa dotyczące brytyjskich żołnierzy

Rod Stewart ostro atakuje Donalda Trumpa. Chodzi o kłamstwa dotyczące ...

„Trump obraża poległych żołnierzy”

4 godziny temu

CGM
Rihanna świętuje numer jeden A$AP Rocky’ego z albumem Don’t Be Dumb

Rihanna świętuje numer jeden A$AP Rocky’ego z albumem Don’t Be D ...

Rihanna nie kryje radości

7 godzin temu

CGM
Yungblud komentuje krytykę po zdjęciu z wokalistą Rammstein

Yungblud komentuje krytykę po zdjęciu z wokalistą Rammstein

„Nie miałem pojęcia"

7 godzin temu

CGM
Charli XCX chce, by era „Brat” zakończyła się przed premierą filmu The Moment

Charli XCX chce, by era „Brat” zakończyła się przed premierą filmu The ...

Charlie pragnie wyzwań i zmiany środowiska twórczego,

7 godzin temu

CGM
Pharrell Williams pozywany przez byłego kolegę z The Neptunes

Pharrell Williams pozywany przez byłego kolegę z The Neptunes

Hugo domaga się miliona dolarów odszkodowania

7 godzin temu