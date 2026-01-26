Dave Grohl potwierdza, że  Foo Fighters skończyli nową płytę. „Dokończyliśmy ją dosłownie parę dni temu”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Dave Grohl zdradził fanom, że Foo Fighters zakończyli prace nad nowym albumem studyjnym. Informacja padła prosto ze sceny podczas koncertu zespołu w Tasmanii, który odbył się w sobotę, 24 stycznia, w ramach australijskiej trasy „Take Cover”.

Niespodziewana zapowiedź ze sceny w Tasmanii

Foo Fighters zagrali koncert otwierający australijską część trasy na UTAS Stadium w Launceston. Podczas bisu zespół sięgnął po „Exhausted” – utwór z debiutanckiego albumu z 1995 roku. Właśnie wtedy Dave Grohl postanowił podzielić się newsem, na który fani czekali od dawna.

– Wrócimy tutaj szybciej, niż myślicie. Wiem dokładnie, kiedy wrócimy – będzie to przed moimi kolejnymi urodzinami – powiedział Grohl, odnosząc się do 14 stycznia 2027 roku.

Chwilę później dorzucił zdanie, które wywołało euforię na stadionie:

– I możliwe, że będziemy mieć ze sobą całą nową płytę piosenek, którą… skończyliśmy dosłownie parę dni temu. Nie wiem!

Nowy album po „But Here We Are”

Ostatnim studyjnym wydawnictwem Foo Fighters był album „But Here We Are” z 2023 roku – pierwszy po śmierci perkusisty Taylora Hawkinsa oraz matki Dave’a Grohla, Virginii. Płyta została bardzo ciepło przyjęta przez krytyków i fanów. Nowa płyta będzie więc pierwszym materiałem zespołu nagranym po przejściu przez żałobę i intensywny okres refleksji, co tylko zwiększa oczekiwania wobec jej brzmienia i przekazu.

30-lecie Foo Fighters i zapowiedź „nowej ery”

W 2025 roku Foo Fighters świętowali 30-lecie istnienia zespołu, wydając jubileuszowy singiel „Today’s Song”, a następnie kolejny utwór – „Asking For A Friend”. Jesienią pojawił się również tajemniczy teaser z hasłem „about to take flight…”, który wielu fanów odczytało jako zapowiedź nowego rozdziału w historii grupy.

Dzisiejsze słowa Grohla zdają się to potwierdzać.

Album live i kameralne koncerty

W październiku zespół wydał także album koncertowy „Are Playing Where??? Vol. I”, dokumentujący serię kameralnych występów klubowych. Sześcioutworowe wydawnictwo trafiło ekskluzywnie na Bandcamp i zostało bardzo dobrze przyjęte przez fanów ceniących surową, koncertową energię Foo Fighters.

Trasa „Take Cover” i powrót do Europy

Trasa „Take Cover” rozpoczęła się wcześniej w Meksyku, choć bez gitarzysty Pata Smeara, który musiał pauzować po złamaniu stopy w – jak sam to określił – „dziwacznym wypadku ogrodowym”.

Latem Foo Fighters wrócą do Europy, w tym do Wielkiej Brytanii. W planach są m.in.:

dwa koncerty na Anfield Stadium w Liverpoolu – 25 i 27 czerwca

występy na festiwalach Mad Cool, Pinkpop i innych

Zespół zapowiedział również stadionową trasę po Ameryce Północnej w 2026 roku.