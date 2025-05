Daria Zawiałow znika ze sceny. Artystka da w tym roku tylko jeden, za to spektakularny, koncert

fot. Karol Gustavv

To jedno z najbardziej wyczekiwanych ogłoszeń koncertowych ostatnich miesięcy. Daria Zawiałow w końcu zapowiedziała swój jedyny występ w 2025 roku. I w 2026 też! Artystka wystąpi 7 września 2025 roku na Błoniach PGE Narodowego w Warszawie. Wydarzenie zamknie projekt „Dziewczyna Pop” i zapowie zupełnie nowy etap w karierze Darii Zawiałow. Sprzedaż biletów rusza już 22 maja o 12:00.

– W 2025 roku nie będzie trasy, nie będzie festiwali. Na scenie pojawimy się tylko raz. Na jeden, jedyny koncert. A tuż po nim, na jakiś czas sobie zniknę. Pracujemy nad tym, żeby było to wyjątkowe – ogłosiła Daria Zawiałow na koniec halowej trasy w grudniu 2024 roku.

Po muzycznych podróżach do ukochanego Nowego Jorku, słonecznego Los Angeles i lotach na zachodni brzeg, które towarzyszyły nam w piosenkach z ostatniej – potrójnie platynowej i nagrodzonej Fryderykiem w kategorii Album Roku Pop – płyty „Dziewczyna Pop”, Daria Zawiałow zatęskniła mocniej za „warszawskim DNA”. I postanowiła, że swój jedyny w 2025 i 2026 roku, a także ostatni przed dłuższą przerwą, koncert zagra właśnie w Warszawie. W miejscu, w którym jej jeszcze nie było.

Zbyt wcześnie na stadion?

– Sukces „Dziewczyny Pop” na każdej możliwej płaszczyźnie rozgrzał w moich słuchaczach poczucie, że piosenki z tej płyty powinny wybrzmieć na stadionie. To bardzo nobilitujące, ale mimo wszystko uważam, że jeszcze na to odrobinę za wcześnie. Chcę jednak dać fanom namiastkę spektakularnego, wielkoformatowego show, ale skrojonego na ten moment, na moje wyobrażenie i moją skalę. Długo zastanawiałam się, jak to zrobić, aż w końcu zdecydowałam się przekornie zaśpiewać… pod, a nie na PGE Narodowym – zapowiada Daria Zawiałow.

– To będzie koncert, który pod względem całego konceptu i produkcji nie będzie przypominał żadnego z moich dotychczasowych występów. Wraz z zespołem wznosimy się o kilka poziomów wyżej (dosłownie!). Jednocześnie zapewniam, że na żywo nie zabraknie gitarowego grania, od którego wszystko się u mnie zaczęło.

Koncert Darii Zawiałow na Błoniach PGE Narodowego w Warszawie realizowany jest we współpracy z nowym managementem, który opiekuje się artystką po jej odejściu z Kayaxu. Produkcją show zajmie się agencja East Eventz, która jest odpowiedzialna za największe wydarzenia muzyczne w Polsce, jak trasa stadionowa Dawida Podsiadło 360°. Wydarzenie będzie jednocześnie zamknięciem projektu „Dziewczyna Pop”, jak i zapowiedzią zupełnie nowego rozdziału w karierze Darii Zawiałow. Obecnie artystka promuje utwór „Dziwna” nagrany z Arturem Rojkiem. Z premierowymi piosenkami, jak i kolejnymi koncertami, zamierza wrócić dopiero za dwa lata.

– Pół żartem, pół serio myślę, że do 2027 roku nie ma szans, abym przebiła epickość widowiska, które dla Was szykujemy 7 września w Warszawie. Dlatego na scenę wrócę dopiero po premierze kolejnej płyty. Koncert na Błoniach PGE Narodowego będzie więc jedyną okazją, aby zobaczyć mnie na scenie przez blisko dwa kolejne lata. Brzmi to surrealistycznie, ale dla mnie ta przerwa to czas, aby nagrać piąty album, naładować baterie i wrócić do Was z nową energią – tłumaczy i zaprasza pod stadion Daria Zawiałow.