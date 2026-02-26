CGM

Danny Brown w marcu w Stodole

Danny Brown pokazuje, że w hip-hopie można tworzyć na własnych zasadach

2026.02.26

Danny Brown w marcu w Stodole

Danny Brown rusza w marcu w trasę koncertową po Europie i Wielkiej Brytanii, promując swój najnowszy album „Stardust” wydany przez Warp Records. Trasa obejmuje 15 koncertów, w tym przystanek w Polsce – 9 marca w warszawskiej Stodole.

Nowy album „Stardust” i eksperymenty muzyczne

Na „Stardust” Danny Brown sięga po brzmienia hyperpopu i niezależnej elektroniki, współpracując z artystami spoza tradycyjnego świata rapu, takimi jak Jane Remover, Frost Children, Quadeca, Femtanyl i underscores. Album łączy emocjonalny chaos z precyzyjnie kontrolowaną wizją artysty, który wciąż odrzuca konwencje hip-hopu i własnymi zasadami wyznacza nowe granice muzyki.

Recenzenci chwalą album za świeżość i innowacyjność:

  • Clash: „Brown wygląda i brzmi dziś lepiej niż kiedykolwiek”

  • DIY: „Jego ambicja nie słabnie, gdy otwiera nowy rozdział” ★★★★

  • NME: „Wizjoner z Detroit zanurza się w hyperpopie, klubowych brzmieniach i osobistych wyznaniach, tworząc chaotyczny, euforyczny reset, na który stać tylko jego” ★★★★

Daty trasy Danny’ego Browna w Europie i Wielkiej Brytanii (2026)

  • 4 marca – Oslo, Norwegia – Rockefeller

  • 5 marca – Kopenhaga, Dania – Vega

  • 6 marca – Sztokholm, Szwecja – Debaser Strand

  • 9 marca – Warszawa, Polska – Stodoła

  • 10 marca – Berlin, Niemcy – Metropol

  • 11 marca – Kolonia, Niemcy – Bürgerhaus Stollwerck

  • 13 marca – Bruksela, Belgia – Botanique

  • 14 marca – Paryż, Francja – Le Trabendo

  • 17 marca – Utrecht, Holandia – TivoliVredenburg

  • 19 marca – Londyn, Wielka Brytania – KOKO

  • 20 marca – Bristol, Wielka Brytania – O2 Academy

  • 21 marca – Manchester, Wielka Brytania – O2 Ritz

  • 23 marca – Leeds, Wielka Brytania – Project House

  • 24 marca – Glasgow, Wielka Brytania – SWG3

  • 26 marca – Dublin, Irlandia – 3Olympia Theatre

  • 29 sierpnia – Londyn, Wielka Brytania – festiwal All Points East

Występy festiwalowe

Podczas trasy Danny Brown wystąpi także na londyńskim All Points East, dzieląc scenę z takimi gwiazdami jakc m.in. Tyler, The Creator.

Bilety na koncert Danny’ego kupisz TUTAJ.

