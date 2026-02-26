Danny Brown w marcu w Stodole

Danny Brown rusza w marcu w trasę koncertową po Europie i Wielkiej Brytanii, promując swój najnowszy album „Stardust” wydany przez Warp Records. Trasa obejmuje 15 koncertów, w tym przystanek w Polsce – 9 marca w warszawskiej Stodole.
Nowy album „Stardust” i eksperymenty muzyczne
Na „Stardust” Danny Brown sięga po brzmienia hyperpopu i niezależnej elektroniki, współpracując z artystami spoza tradycyjnego świata rapu, takimi jak Jane Remover, Frost Children, Quadeca, Femtanyl i underscores. Album łączy emocjonalny chaos z precyzyjnie kontrolowaną wizją artysty, który wciąż odrzuca konwencje hip-hopu i własnymi zasadami wyznacza nowe granice muzyki.
Recenzenci chwalą album za świeżość i innowacyjność:
-
Clash: „Brown wygląda i brzmi dziś lepiej niż kiedykolwiek”
-
DIY: „Jego ambicja nie słabnie, gdy otwiera nowy rozdział” ★★★★
-
NME: „Wizjoner z Detroit zanurza się w hyperpopie, klubowych brzmieniach i osobistych wyznaniach, tworząc chaotyczny, euforyczny reset, na który stać tylko jego” ★★★★
Daty trasy Danny’ego Browna w Europie i Wielkiej Brytanii (2026)
-
4 marca – Oslo, Norwegia – Rockefeller
-
5 marca – Kopenhaga, Dania – Vega
-
6 marca – Sztokholm, Szwecja – Debaser Strand
-
9 marca – Warszawa, Polska – Stodoła
-
10 marca – Berlin, Niemcy – Metropol
-
11 marca – Kolonia, Niemcy – Bürgerhaus Stollwerck
-
13 marca – Bruksela, Belgia – Botanique
-
14 marca – Paryż, Francja – Le Trabendo
-
17 marca – Utrecht, Holandia – TivoliVredenburg
-
19 marca – Londyn, Wielka Brytania – KOKO
-
20 marca – Bristol, Wielka Brytania – O2 Academy
-
21 marca – Manchester, Wielka Brytania – O2 Ritz
-
23 marca – Leeds, Wielka Brytania – Project House
-
24 marca – Glasgow, Wielka Brytania – SWG3
-
26 marca – Dublin, Irlandia – 3Olympia Theatre
-
29 sierpnia – Londyn, Wielka Brytania – festiwal All Points East
Występy festiwalowe
Podczas trasy Danny Brown wystąpi także na londyńskim All Points East, dzieląc scenę z takimi gwiazdami jakc m.in. Tyler, The Creator.
Bilety na koncert Danny’ego kupisz TUTAJ.