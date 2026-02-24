Daft Punk uczcili pięciolecie rozstania nowym teledyskiem do „Human After All”

Francuski duet elektroniczny Daft Punk świętuje pięć lat od swojego rozstania, prezentując retro-futurystyczny teledysk do singla „Human After All”. Teledysk nawiązuje do ich kultowego filmu science fiction Electroma z 2006 roku i pokazuje ikonę francuskiej muzyki elektronicznej w nowym, nostalgicznym wydaniu.

Nowy teledysk „Human After All” – retro-futurystyczna podróż przez pustynię i miasteczko

Wideo przedstawia Thomas Bangaltera i Guy-Manuela de Homem-Christo, którzy przemierzają pustynię, a następnie spokojne miasteczko, obserwując mieszkańców noszących charakterystyczne hełmy. Symboliczne ujęcia nawiązują do legendarnej wizualnej tożsamości Daft Punk.

Zespół potwierdził swoje rozstanie w 2021 roku po 28 latach kariery. Bangalter przyznał, że czuł ulgę po zakończeniu współpracy, porównując historię zespołu do długiego serialu, który zajmuje szczególne miejsce w sercach fanów.

Remiksy i jubileusz 20-lecia albumu „Human After All”

W ubiegłym roku z okazji 20. rocznicy wydania albumu Human After All, Daft Punk wypuściło kolekcję remiksów na winylu. W projekcie wzięli udział artyści tacy jak Justice, Soulwax, SebastiAN, Basement Jaxx oraz The Juan Maclean. Album Human After All był trzecim pełnoprawnym wydawnictwem zespołu, które poprzedzało ich ostatni album „Random Access Memories” z 2013 roku.

Solowe projekty członków Daft Punk

Ostatnio Guy-Manuel de Homem-Christo współtworzył utwór „Reliquia” na albumie Rosalíi LUX, będąc autorem i kompozytorem materiału. Thomas Bangalter natomiast wystąpił na swoim pierwszym solowym secie DJ-skim od 16 lat razem z Fred Again... Pojawiły się również sugestie, że Guy-Manuel może pracować nad swoim solowym albumem.