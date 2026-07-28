Mama Olivera Tree wspomina ostatnią rozmowę z synem. „Był szczęśliwy i podekscytowany życiem”

Podczas uroczystości upamiętniającej Olivera Tree jego mama, Christine Nickell, podzieliła się wzruszającymi wspomnieniami z ostatniej rozmowy z synem. Artysta zginął tragicznie 14 czerwca w katastrofie śmigłowca w Brazylii. Miał 32 lata.

Jak przyznała, nic nie wskazywało na nadchodzącą tragedię. Wręcz przeciwnie – wokalista był pełen energii, planów i entuzjazmu.

„Był taki szczęśliwy i podekscytowany życiem. Powiedział nam, że następnego dnia leci śmigłowcem do domu na szczycie góry, żeby nagrywać TikToki i tworzyć muzykę z przyjaciółmi. Uwielbiał przeżywać wielkie dni – każdy miał być bardziej niezapomniany od poprzedniego.”

Ostatnia rozmowa z synem

Christine Nickell wspominała również, że dzień przed śmiercią zapytała Olivera, jak idzie mu rzucanie palenia. Artysta obiecał wcześniej, że zerwie z nałogiem po rozpoczęciu trasy koncertowej.

„Napisałam do Olivera dzień przed jego śmiercią i zapytałam, jak idzie mu rzucanie palenia. Od razu zadzwonił do mnie przez FaceTime i wypuścił mi prosto w twarz ogromny obłok dymu papierosowego.”

Choć był to żart typowy dla jego poczucia humoru, matka podkreśliła, że najbardziej zapamiętała jego radość i optymizm.

Wzruszające pożegnanie artysty

Uroczystość poświęcona pamięci Olivera Tree odbyła się w jego rodzinnym Santa Cruz w Kalifornii. W wydarzeniu uczestniczyli bliscy, przyjaciele oraz znane postacie ze świata muzyki i internetu.

Diplo nazwał Olivera Tree „najfajniejszą osobą, jaką kiedykolwiek poznał”, natomiast Logan Paul wygłosił przemówienie utrzymane w charakterystycznym dla zmarłego artysty humorystycznym stylu.

„Oliver był najlepszym przyjacielem każdego. Był poszukiwaczem przygód z niesamowitą radością życia i niezwykłą umiejętnością sprawiania, że każdy czuł się ważny.”

Rodzina kontynuuje jego dziedzictwo

Rodzina muzyka poinformowała również o utworzeniu programu grantowego Dr. Oliver Tree’s Extremely Epic Art Grant for Baby Geniuses, który ma wspierać młodych, utalentowanych twórców. Projekt powstał zgodnie z wolą samego Olivera Tree.

Artysta, którego prawdziwe nazwisko brzmiało Oliver Tree Nickell, zdobył światową popularność dzięki takim utworom jak „Life Goes On”, „Miss You”, „Alien Boy” czy „Hurt”. Jego ostatni album „Love You Madly Hate You Badly” ukazał się na początku 2026 roku.

Po śmierci muzyka hołd oddali mu między innymi Post Malone, Kid Cudi, KSI, Bebe Rexha oraz Melanie Martinez, podkreślając jego wyjątkową osobowość i ogromny wpływ na współczesną muzykę.