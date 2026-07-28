CGM

Mama Olivera Tree wspomina ostatnią rozmowę z synem. „Był szczęśliwy i podekscytowany życiem”

Poruszające słowa matki tragicznie mzarłego muzyka

2026.07.28

opublikował:

Olivier Tree Yt

Podczas uroczystości upamiętniającej Olivera Tree jego mama, Christine Nickell, podzieliła się wzruszającymi wspomnieniami z ostatniej rozmowy z synem. Artysta zginął tragicznie 14 czerwca w katastrofie śmigłowca w Brazylii. Miał 32 lata.

Jak przyznała, nic nie wskazywało na nadchodzącą tragedię. Wręcz przeciwnie – wokalista był pełen energii, planów i entuzjazmu.

„Był taki szczęśliwy i podekscytowany życiem. Powiedział nam, że następnego dnia leci śmigłowcem do domu na szczycie góry, żeby nagrywać TikToki i tworzyć muzykę z przyjaciółmi. Uwielbiał przeżywać wielkie dni – każdy miał być bardziej niezapomniany od poprzedniego.”

Ostatnia rozmowa z synem

Christine Nickell wspominała również, że dzień przed śmiercią zapytała Olivera, jak idzie mu rzucanie palenia. Artysta obiecał wcześniej, że zerwie z nałogiem po rozpoczęciu trasy koncertowej.

„Napisałam do Olivera dzień przed jego śmiercią i zapytałam, jak idzie mu rzucanie palenia. Od razu zadzwonił do mnie przez FaceTime i wypuścił mi prosto w twarz ogromny obłok dymu papierosowego.”

Choć był to żart typowy dla jego poczucia humoru, matka podkreśliła, że najbardziej zapamiętała jego radość i optymizm.

Wzruszające pożegnanie artysty

Uroczystość poświęcona pamięci Olivera Tree odbyła się w jego rodzinnym Santa Cruz w Kalifornii. W wydarzeniu uczestniczyli bliscy, przyjaciele oraz znane postacie ze świata muzyki i internetu.

Diplo nazwał Olivera Tree „najfajniejszą osobą, jaką kiedykolwiek poznał”, natomiast Logan Paul wygłosił przemówienie utrzymane w charakterystycznym dla zmarłego artysty humorystycznym stylu.

„Oliver był najlepszym przyjacielem każdego. Był poszukiwaczem przygód z niesamowitą radością życia i niezwykłą umiejętnością sprawiania, że każdy czuł się ważny.”

Rodzina kontynuuje jego dziedzictwo

Rodzina muzyka poinformowała również o utworzeniu programu grantowego Dr. Oliver Tree’s Extremely Epic Art Grant for Baby Geniuses, który ma wspierać młodych, utalentowanych twórców. Projekt powstał zgodnie z wolą samego Olivera Tree.

Artysta, którego prawdziwe nazwisko brzmiało Oliver Tree Nickell, zdobył światową popularność dzięki takim utworom jak „Life Goes On”, „Miss You”, „Alien Boy” czy „Hurt”. Jego ostatni album „Love You Madly Hate You Badly” ukazał się na początku 2026 roku.

Po śmierci muzyka hołd oddali mu między innymi Post Malone, Kid Cudi, KSI, Bebe Rexha oraz Melanie Martinez, podkreślając jego wyjątkową osobowość i ogromny wpływ na współczesną muzykę.

Tagi


Popularne newsy

ostrDiil Gang 20 lecie 161025 FOTO @PIOTR_TARASEWICZ - @CGM.PL-129
NEWS

Bedoes wyszedł z gali Fryderyków po tym jak OSTR dostał stauetkę. Wczoraj Adam przekazał Fryderyka Borkowi na oczach tysięcy fanów

Screenshot 2026-07-26 at 13.29.03
NEWS

Chaos na Łódź Summer Festival. Policja musiałą użyć siły i zatrzymała sześć osób po zamieszkach przed wejściem

Screenshot 2026-07-27 at 00.08.13
NEWS

Quebo przebrany za starca zaskoczył fanów na Łódź Summer Festival. Dziadzionafide rozdawał nowe lody swojej marki MISS TI

64bars ode mnie już na yt -)
NEWS

Białas: „Hania jeszcze zabunkrowana”. Solar: „Ale dopnie”. Raper zostanie ojcem po raz drugi

Opener_piotr_tarasewicz_main_21Savage-18
NEWS

14-letni bratanek 21 Savage’a odebrał sobie życie po postrzeleniu siostry

Michal Wisniewski Ich Troje
NEWS

Michał Wiśniewski ujawnił, dlaczego ogłosił upadłość. „To była jedyna droga rozwiązania”

Drakeo-The-Ruler
NEWS

Nowe zeznania w sprawie śmierci Drakeo the Rulera. Ochroniarz wskazuje na YG

Polecane

CGM
Cassie IG

Cassie odnosi zwycięstwo w sądowym sporze dotyczącym „freak offó ...

Cassie Ventura wygrała pierwszy etap prawnej batalii

12 minut temu

CGM
d4vd mugshot

D4vd stanie przed sądem w sprawie o morderstwo 14-letniej Celeste Riva ...

Sprawa D4vd przechodzi do kolejnego etapu

18 minut temu

CGM
Azealia Banks

Azealia Banks oskarża byłego menedżera o przemoc emocjonalną i kontrol ...

Raperka składa wniosek o zakaz zbliżania

25 minut temu

CGM
Ariana Grande 2026ok

Ariana Grande pozywa hakerów. Chodzi o wyciek niepublikowanej muzyki i ...

Ariana Grande reaguje na kradzież cyfrowych danych

29 minut temu

CGM
Gabriele Usher Chris Brown

Dziewczyna, którą Usher pogonił ze sceny przyznała, że była na koncerc ...

Gabrielle Cheyenne wyjaśnia swoje zachowanie podczas koncertu Ushera

34 minuty temu

CGM
Boy George 2026 IG

Boy George wspiera ludobójstwo Izraela. Muzyk wydał proizrealeski utwó ...

Boy George prezentuje nowy singiel "We Will Dance Again"

51 minut temu