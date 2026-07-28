CGM

Dziewczyna, którą Usher pogonił ze sceny przyznała, że była na koncercie dla Chrisa Browna

Gabrielle Cheyenne wyjaśnia swoje zachowanie podczas koncertu Ushera

2026.07.28

opublikował:

Gabriele Usher Chris Brown

Gabrielle Cheyenne, fanka, która stała się bohaterką viralowego nagrania po koncercie Ushera, zabrała głos w sprawie swojego zachowania na scenie. Kobieta przyznała, że podczas wydarzenia liczyła przede wszystkim na występ Chrisa Browna, a jej reakcja wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby to właśnie on zaprosił ją na scenę.

Sytuacja wydarzyła się podczas wspólnej trasy koncertowej Ushera i Chrisa Browna. Gabrielle została wybrana przez Ushera do udziału w specjalnym, pełnym emocji segmencie koncertu, jednak jej reakcja nie spodobała się artyście.

Fanka przyznała, że bardziej ceni Chrisa Browna

Po koncercie Gabrielle wyjaśniła, że jest większą fanką Chrisa Browna niż Ushera. Jak stwierdziła, gdyby to Chris Brown zaprosił ją na scenę, jej zachowanie byłoby zupełnie inne.

„Chciałam Chrisa” – przyznała Gabrielle, tłumacząc, że właśnie na jego występ czekała najbardziej.

Kobieta dodała, że gdyby od początku wiedziała, że niespodzianka podczas koncertu będzie związana z Usherem, prawdopodobnie nie zdecydowałaby się nawet na przeniesienie do strefy VIP.

Usher przerwał udział fanki na scenie

Podczas koncertu Usher zaprosił Gabrielle Cheyenne na scenę w ramach swojego występu z publicznością. Jednak jej reakcja i brak zaangażowania sprawiły, że sytuacja szybko stała się niezręczna.

Nagranie z wydarzenia trafiło do internetu i błyskawicznie zdobyło popularność. Wielu internautów komentowało zachowanie kobiety, a część osób krytykowała ją za brak entuzjazmu wobec jednego z największych gwiazdorów R&B.

Gabrielle odpowiada na krytykę internautów

Fanka odniosła się również do komentarzy osób, które oceniały jej zachowanie. Jej zdaniem część krytyki wynika z zazdrości i niechęci wobec osób, które dostają wyjątkową szansę przeżycia podobnych chwil.

Gabrielle podkreśliła jednak, że nie ma nic przeciwko Usherowi i szanuje jego twórczość. Jej zdaniem różnica polega jedynie na tym, że Chris Brown jest artystą, którego darzy większym podziwem.

Tagi


Popularne newsy

ostrDiil Gang 20 lecie 161025 FOTO @PIOTR_TARASEWICZ - @CGM.PL-129
NEWS

Bedoes wyszedł z gali Fryderyków po tym jak OSTR dostał stauetkę. Wczoraj Adam przekazał Fryderyka Borkowi na oczach tysięcy fanów

Screenshot 2026-07-26 at 13.29.03
NEWS

Chaos na Łódź Summer Festival. Policja musiałą użyć siły i zatrzymała sześć osób po zamieszkach przed wejściem

Screenshot 2026-07-27 at 00.08.13
NEWS

Quebo przebrany za starca zaskoczył fanów na Łódź Summer Festival. Dziadzionafide rozdawał nowe lody swojej marki MISS TI

64bars ode mnie już na yt -)
NEWS

Białas: „Hania jeszcze zabunkrowana”. Solar: „Ale dopnie”. Raper zostanie ojcem po raz drugi

Opener_piotr_tarasewicz_main_21Savage-18
NEWS

14-letni bratanek 21 Savage’a odebrał sobie życie po postrzeleniu siostry

Michal Wisniewski Ich Troje
NEWS

Michał Wiśniewski ujawnił, dlaczego ogłosił upadłość. „To była jedyna droga rozwiązania”

Drakeo-The-Ruler
NEWS

Nowe zeznania w sprawie śmierci Drakeo the Rulera. Ochroniarz wskazuje na YG

Polecane

CGM
Cassie IG

Cassie odnosi zwycięstwo w sądowym sporze dotyczącym „freak offó ...

Cassie Ventura wygrała pierwszy etap prawnej batalii

12 minut temu

CGM
d4vd mugshot

D4vd stanie przed sądem w sprawie o morderstwo 14-letniej Celeste Riva ...

Sprawa D4vd przechodzi do kolejnego etapu

18 minut temu

CGM
Azealia Banks

Azealia Banks oskarża byłego menedżera o przemoc emocjonalną i kontrol ...

Raperka składa wniosek o zakaz zbliżania

24 minuty temu

CGM
Ariana Grande 2026ok

Ariana Grande pozywa hakerów. Chodzi o wyciek niepublikowanej muzyki i ...

Ariana Grande reaguje na kradzież cyfrowych danych

29 minut temu

CGM
Olivier Tree Yt

Mama Olivera Tree wspomina ostatnią rozmowę z synem. „Był szczęś ...

Poruszające słowa matki tragicznie mzarłego muzyka

48 minut temu

CGM
Boy George 2026 IG

Boy George wspiera ludobójstwo Izraela. Muzyk wydał proizrealeski utwó ...

Boy George prezentuje nowy singiel "We Will Dance Again"

51 minut temu