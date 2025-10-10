D4vd przepisał swoje domy w Teksasie na matkę. Trwające śledztwo w sprawie śmierci Celeste Rivas

W obliczu trwającego śledztwa w sprawie śmierci 14-letniej Celeste Rivas Hernandez, piosenkarz D4vd dokonał istotnych zmian w nieruchomościach. Zgodnie z dokumentami prawnymi ujawnionymi przez TMZ, D4vd przepisał dwa domy w okolicach Houston na swoją matkę. Transakcje zostały przeprowadzone w ramach funduszu powierniczego i miały miejsce 18 oraz 22 września 2025 roku. Pierwszy z tych transferów zbiegł się w czasie z interwencją policji w związku z fałszywym zgłoszeniem o strzelaninie w jednej z jego rezydencji.

Fałszywe wezwanie i działania policji

18 września 2025 roku do jednego z domów D4vd wezwano policję w wyniku tzw. swattingu – fałszywego zgłoszenia używającego urządzenia maskującego głos. Na miejscu okazało się, że w domu przebywali rodzice artysty oraz jego młodsze rodzeństwo.

Dzień wcześniej, 17 września, policja z Los Angeles (LAPD) przeprowadziła przeszukanie wynajmowanego domu D4vd w Hollywood Hills.

Celeste Rivas Hernandez – aktualizacje śledztwa

14-letnia Celeste Rivas Hernandez została pochowana 6 października 2025 roku w Queen of Heaven Cemetery w Rowland Heights w Kalifornii, niemal miesiąc po odkryciu jej ciała w bagażniku Tesli należącej do D4vd.

Śledczy z Robbery-Homicide Division LAPD przeprowadzili przeszukanie w rezydencji D4vd w Hollywood Hills. Ciało Rivas mogło znajdować się w pojeździe przez kilka tygodni, zanim zostało odnalezione. Jak dotąd nie postawiono nikomu zarzutów, a lekarz sądowy nie określił jeszcze dokładnej przyczyny śmierci.

Kariera D4vd i reakcje publiczne

W związku z wydarzeniami D4vd odwołał wszystkie pozostałe koncerty i wstrzymał promocję swojego deluxe albumu „Withered”. Artysta nie pokazał się publicznie od momentu odkrycia ciała, a jego zespół prawny nie wydał oficjalnego komentarza w sprawie śledztwa.

Tragiczna śmierć Celeste Rivas rzuciła cień na karierę muzyczną D4vd, pozostawiając fanów i opinię publiczną w oczekiwaniu na dalszy rozwój wydarzeń.