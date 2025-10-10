Szukaj
CGM

D4vd przepisał swoje domy w Teksasie na matkę. Trwające śledztwo w sprawie śmierci Celeste Rivas

Śmierć Celeste Rivas nadal owiana tajemnicą

2025.10.10

opublikował:

D4vd przepisał swoje domy w Teksasie na matkę. Trwające śledztwo w sprawie śmierci Celeste Rivas

W obliczu trwającego śledztwa w sprawie śmierci 14-letniej Celeste Rivas Hernandez, piosenkarz D4vd dokonał istotnych zmian w nieruchomościach. Zgodnie z dokumentami prawnymi ujawnionymi przez TMZ, D4vd przepisał dwa domy w okolicach Houston na swoją matkę. Transakcje zostały przeprowadzone w ramach funduszu powierniczego i miały miejsce 18 oraz 22 września 2025 roku. Pierwszy z tych transferów zbiegł się w czasie z interwencją policji w związku z fałszywym zgłoszeniem o strzelaninie w jednej z jego rezydencji.

Fałszywe wezwanie i działania policji

18 września 2025 roku do jednego z domów D4vd wezwano policję w wyniku tzw. swattingu – fałszywego zgłoszenia używającego urządzenia maskującego głos. Na miejscu okazało się, że w domu przebywali rodzice artysty oraz jego młodsze rodzeństwo.

Dzień wcześniej, 17 września, policja z Los Angeles (LAPD) przeprowadziła przeszukanie wynajmowanego domu D4vd w Hollywood Hills.

Celeste Rivas Hernandez – aktualizacje śledztwa

14-letnia Celeste Rivas Hernandez została pochowana 6 października 2025 roku w Queen of Heaven Cemetery w Rowland Heights w Kalifornii, niemal miesiąc po odkryciu jej ciała w bagażniku Tesli należącej do D4vd.

Śledczy z Robbery-Homicide Division LAPD przeprowadzili przeszukanie w rezydencji D4vd w Hollywood Hills. Ciało Rivas mogło znajdować się w pojeździe przez kilka tygodni, zanim zostało odnalezione. Jak dotąd nie postawiono nikomu zarzutów, a lekarz sądowy nie określił jeszcze dokładnej przyczyny śmierci.

Kariera D4vd i reakcje publiczne

W związku z wydarzeniami D4vd odwołał wszystkie pozostałe koncerty i wstrzymał promocję swojego deluxe albumu „Withered”. Artysta nie pokazał się publicznie od momentu odkrycia ciała, a jego zespół prawny nie wydał oficjalnego komentarza w sprawie śledztwa.

Tragiczna śmierć Celeste Rivas rzuciła cień na karierę muzyczną D4vd, pozostawiając fanów i opinię publiczną w oczekiwaniu na dalszy rozwój wydarzeń.

Tagi


Popularne newsy

Borek komentuje zachowanie Quebo. „To jest żenujące (…) Dziwie się, że facet na tym poziomie przepycha się z jakimś 17-latkiem”
NEWS

Borek komentuje zachowanie Quebo. „To jest żenujące (…) Dziwie się, że facet na tym poziomie przepycha się z jakimś 17-latkiem”

Mężczyzna biorących udział we freak offach Diddy’ego ostro o Cassie. Twierdzi, że ona również powinna stanąć przed sądem
NEWS

Mężczyzna biorących udział we freak offach Diddy’ego ostro o Cassie. Twierdzi, że ona również powinna stanąć przed sądem

Tayor Swift: „Jego miłość była kluczem, który otworzył moje uda.” Travis Kelce reaguje na pikantny utwór swojej narzeczonej
NEWS

Tayor Swift: „Jego miłość była kluczem, który otworzył moje uda.” Travis Kelce reaguje na pikantny utwór swojej narzeczonej

Nas wygrywa z Jayem-Z w nowojorskiej „wojnie kasynowej”. Raper reaguje na komentarze fanów
NEWS

Nas wygrywa z Jayem-Z w nowojorskiej „wojnie kasynowej”. Raper reaguje na komentarze fanów

Kabe ostro o polskich raperach: „Większość jest fałszywa i nie jest w porządku”
NEWS

Kabe ostro o polskich raperach: „Większość jest fałszywa i nie jest w porządku”

Matthew Perry uczęszczał na spotkania AA w domu Ozzy’ego Osbourne’a
NEWS

Matthew Perry uczęszczał na spotkania AA w domu Ozzy’ego Osbourne’a

Ten Typ Mes zapowiada „Bukowskiego” nowym singlem. „Jestem zjeb**y, te stany not funny” nawija rapera
NEWS

Ten Typ Mes zapowiada „Bukowskiego” nowym singlem. „Jestem zjeb**y, te stany not funny” nawija rapera

Polecane

CGM
Ralph Kaminski śpiewa „Beksę” Artura Rojka. Nowy singiel Męskie Granie Orkiestra 2025

Ralph Kaminski śpiewa „Beksę” Artura Rojka. Nowy singiel Męskie Granie ...

Kultowy utwór w nowej odsłonie

36 sekund temu

CGM
Ten Typ Mes zapowiada „Bukowskiego” nowym singlem. „Jestem zjeb**y, te stany not funny” nawija rapera

Ten Typ Mes zapowiada „Bukowskiego” nowym singlem. „ ...

Eksperymentalny singiel od Mesa

2 godziny temu

CGM
Mata nagrał numer z Bajarsonem

Mata nagrał numer z Bajarsonem

„Toksyna” - nowy numer od Arona & Kruxa

2 godziny temu

CGM
Ed Sheeran śpiewa po polsku. Gwiazdor nagrał nową wersję swojego hitu z Polakiem

Ed Sheeran śpiewa po polsku. Gwiazdor nagrał nową wersję swojego hitu ...

Gdy żart z internetu zamienia się w muzyczny hit

3 godziny temu

CGM
Jennifer Lopez wspomina koncert w Polsce: „To był jeden z lepszych koncertów”

Jennifer Lopez wspomina koncert w Polsce: „To był jeden z lepszy ...

Polska publiczność zrobiła ogromne wrażenie na gwieździe

17 godzin temu

CGM
Young Igi przejął numer Pezeta. Dwa pokolenia polskiego rapu na jednej scenie

Young Igi przejął numer Pezeta. Dwa pokolenia polskiego rapu na jednej ...

Współpraca pełna szacunku i inspiracji

17 godzin temu