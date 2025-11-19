CGM

Czy Tekashi 6ix9ine upozorował włamanie do własnego domu?

Raper komentuje plotki

2025.11.19

Czy Tekashi 6ix9ine upozorował włamanie do własnego domu?

W sieci pojawiła się fala spekulacji dotyczących włamania do domu Tekashiego 6ix9ine w Palm Beach na Florydzie. Część internautów sugerowała, że całe zajście mogło być upozorowane, a nawet, że w napad miał być zamieszany Kodiyakredd z Island Boys. Zarówno Tekashi, jak i Kodiyakredd w rozmowie z TMZ stanowczo temu zaprzeczyli.

Włamanie do domu Tekashiego 6ix9ine – raper komentuje plotki

Tekashi 6ix9ine przekazał w rozmowie z TMZ, że domowa inwazja nie była ustawiona. Jak twierdzi, cała sytuacja była prawdziwym, groźnym incydentem, a on sam w momencie włamania przebywał na live streamie u Jacka Doherty’ego. Raper jest w areszcie domowym, jednak akurat wtedy nie było go w budynku, co – według jego relacji – napastnicy mieli dobrze wiedzieć.

Z domu zniknęły różne przedmioty, ale – jak potwierdziło biuro szeryfa hrabstwa Palm Beach – nie skradziono żadnych pojazdów.

Matka Tekashiego i pies cali i bezpieczni

Na nagraniach z monitoringu widać, jak czterech zamaskowanych mężczyzn wchodzi do domu z bronią. 60-letnia matka Tekashiego znalazła się twarzą w twarz z napastnikami, lecz raper zapewnia, że nie została skrzywdzona.
Na filmach widać również zdezorientowanego psa biegającego po pomieszczeniach – 6ix9ine podkreśla, że zwierzęciu również nic się nie stało.

Kodiyakredd zaprzecza udziałowi w napadzie

W sieci pojawiły się teorie, że jednym z zamaskowanych napastników mógł być Kodiyakredd (Frankie Venegas). Powodem jest moment z nagrania, na którym słychać okrzyk „Yo, Red”, co część internautów odczytała jako wskazówkę.

Kodiyakredd powiedział jednak wprost, że nie miał żadnego związku z włamaniem. Jak zaznacza, to zwykły zbieg okoliczności. Twierdzi również, że policja w Palm Beach dobrze go zna i gdyby brał udział w napadzie, funkcjonariusze wiedzieliby o tym natychmiast.

Dodał, że „ma zbyt wiele do stracenia”, aby ryzykować udział w przestępstwie, oraz że współczuje matce Tekashiego, która przeżyła traumatyczną sytuację.

Tekashi chce przesunięcia własnego wyroku

Jak ustaliło TMZ, Tekashi złożył do sądu dokumenty, w których wnioskuje o przesunięcie terminu ogłoszenia wyroku za złamanie warunków zwolnienia nadzorowanego. Tłumaczy to faktem, że stał się ofiarą włamania, co dodatkowo skomplikowało jego sytuację.

Śledztwo w sprawie napadu wciąż trwa, a policja nie poinformowała o żadnych zatrzymaniach.

