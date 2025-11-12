CGM

Czy słynny berliński klub techno był inspiracją dla singla Rosalíí?

Czy słynnym berliński klub techno był inspiracją dla hiszpańskiej wokalistki

2025.11.12

Czy słynny berliński klub techno był inspiracją dla singla Rosalíí?

Rosalía zdradza tajemnicę utworu „Berghain”

Hiszpańska gwiazda Rosalía rozwiała wątpliwości dotyczące swojego nowego singla „Berghain” z czwartego albumu „Lux”, który ukazał się 7 listopada 2025 roku. Fani od razu skojarzyli tytuł z legendarnym berlińskim klubem techno, ale artystka wyjaśnia, że inspiracja jest nieco inna.

Nie tylko Berlin

W rozmowie z „The Guardian” Rosalía przyznała, że piosenka, nagrana z Björk i Yves Tumor, opowiada o poświęceniu w związku i o tym, jak próbować zrozumieć lęki i gniew partnera. Sama nazwa „Berghain” to zbitka słów nazw dzielnic Kreuzberg i Friedrichshain w Berlinie, a w dosłownym tłumaczeniu oznacza „gaj górski”.

„Każdy z nas nosi w sobie las myśli, w którym łatwo się zgubić” – mówiła Rosalía. „Nie gloryfikuję zła, ale ciemność jest częścią życia.”

Eksperymenty językowe i muzyczne

Na albumie „Lux” artystka łączy różne języki – niemiecki, hiszpański i angielski – z klasycznymi wpływami muzycznymi. Śpiewa w 13 językach, korzystając z intuicji, pomocy tłumaczy i nauczycieli fonetyki, aby każde słowo brzmiało perfekcyjnie.

Ogromny sukces „Lux”

Album szybko stał się największym debiutem Spotify w ciągu jednego dnia dla hiszpańskojęzycznej artystki. Na płycie znalazł się m.in. utwór „Reliquia”, współtworzony przez Guy-Manuela de Homem-Christo z Daft Punk.

Rozszerzanie horyzontów przez języki i kulturę

Rosalía podkreśla, że nauka języków i śpiew w różnych językach pozwalają jej poznawać nowe kultury i rozwijać się artystycznie:

„Kocham podróżować i uczyć się od innych. Dlaczego nie spróbować śpiewać w innym języku i poszerzać swoje możliwości jako artystka? Świat jest tak bardzo ze sobą połączony.”

