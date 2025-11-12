Czy słynny berliński klub techno był inspiracją dla singla Rosalíí?

Rosalía zdradza tajemnicę utworu „Berghain”

Hiszpańska gwiazda Rosalía rozwiała wątpliwości dotyczące swojego nowego singla „Berghain” z czwartego albumu „Lux”, który ukazał się 7 listopada 2025 roku. Fani od razu skojarzyli tytuł z legendarnym berlińskim klubem techno, ale artystka wyjaśnia, że inspiracja jest nieco inna.

Nie tylko Berlin

W rozmowie z „The Guardian” Rosalía przyznała, że piosenka, nagrana z Björk i Yves Tumor, opowiada o poświęceniu w związku i o tym, jak próbować zrozumieć lęki i gniew partnera. Sama nazwa „Berghain” to zbitka słów nazw dzielnic Kreuzberg i Friedrichshain w Berlinie, a w dosłownym tłumaczeniu oznacza „gaj górski”.

„Każdy z nas nosi w sobie las myśli, w którym łatwo się zgubić” – mówiła Rosalía. „Nie gloryfikuję zła, ale ciemność jest częścią życia.”

Eksperymenty językowe i muzyczne

Na albumie „Lux” artystka łączy różne języki – niemiecki, hiszpański i angielski – z klasycznymi wpływami muzycznymi. Śpiewa w 13 językach, korzystając z intuicji, pomocy tłumaczy i nauczycieli fonetyki, aby każde słowo brzmiało perfekcyjnie.

Ogromny sukces „Lux”

Album szybko stał się największym debiutem Spotify w ciągu jednego dnia dla hiszpańskojęzycznej artystki. Na płycie znalazł się m.in. utwór „Reliquia”, współtworzony przez Guy-Manuela de Homem-Christo z Daft Punk.

Rozszerzanie horyzontów przez języki i kulturę