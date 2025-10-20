Szukaj
Czy Nas chciałby nagrać numer z Kendrickiem Lamarem?

„To wszystko zależy"

2025.10.20

fot. mat. pras.

Nas nie wyklucza współpracy z Kendrickiem Lamarem – legendarny raper otwarty na kolaborację

Nas nie wyklucza współpracy z Kendrickiem Lamarem, choć podchodzi do tematu z dużą ostrożnością. Podczas rozmowy z Complex w Nowym Jorku, gdzie promował projekt Mass Appeal i Marvel – „Legend Has It”, Nas zdradził, że chętnie nagrałby kawałek z Kendrickiem, jeśli wszystko odbędzie się naturalne i panowie złapaliby odpowiedni vibe.

„To wszystko zależy. Jeśli nadarzy się okazja, ale to musi być naturalne. Chciałbym z nim nagrać kawałek, ale nie chcę robić niczego na siłę. Jeśli do tego dojdzie – super” – powiedział Nas.

Raper dodał też z uśmiechem:

„Wszyscy raperzy, dzwońcie do mnie! Mam trochę zwrotek – jedne lepsze, inne gorsze.”

Szacunek Nas dla Kendricka Lamara

Nas wielokrotnie podkreślał swój podziw dla Kendricka Lamara. W wywiadzie dla Rolling Stone określił go mianem „Gwiazdy Północy hip-hopu”, doceniając jego autentyczność i wpływ na kulturę hip-hopową.

Choć obaj artyści jeszcze nie nagrali wspólnego utworu, ich wzajemny szacunek i otwartość na przyszłą kolaborację dają nadzieję fanom na wyjątkowe połączenie talentów.

 

