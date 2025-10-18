Czy Live Nation zapowiedziało właśnie koncert Wu Tang Clanu w Polsce?

Na razie nie wiadomo kiedy RZA wraz z kolegami wystąpi w Łodzi, ale post Live Nation nie pozostawia złudzeń, ze wkrótce się tego dowiemy.

Wu-Tang Clan pożegnał się z fanami w USA: trasa „Wu-Tang Forever: The Final Chamber” przeszła do historii

Legendarna grupa hip-hopowa Wu-Tang Clan zakończyła swoją pożegnalną trasę koncertową zatytułowaną „Wu-Tang Forever: The Final Chamber”, która odbyła się latem 2025 roku. To wydarzenie było symbolicznym zwieńczeniem ponad trzech dekad działalności jednego z najważniejszych kolektywów w historii rapu.

Trasa „The Final Chamber” – 27 koncertów i tysiące fanów

Trasa rozpoczęła się 6 czerwca 2025 roku w Baltimore (Maryland), a zakończyła 18 lipca 2025 roku w Filadelfii (Pensylwania). W sumie obejmowała 27 koncertów w największych miastach Stanów Zjednoczonych, przyciągając dziesiątki tysięcy fanów hip-hopu z całego świata.

Na scenie pojawili się wszyscy żyjący członkowie kultowej grupy: RZA, GZA, Raekwon, Ghostface Killah, Method Man, Inspectah Deck, U-God, Masta Killa i Cappadonna. Wystąpił również Young Dirty Bastard, syn zmarłego członka zespołu Ol’ Dirty Bastarda, który w hołdzie dla ojca wykonał jego najbardziej znane zwrotki. Za konsoletą stanął DJ Mathematics, wieloletni współpracownik i oficjalny DJ Wu-Tang Clan.

Goście specjalni i wyjątkowa oprawa muzyczna

Na wszystkich koncertach przed legendami z Wu-Tang Clan występował amerykański duet Run the Jewels, czyli El-P i Killer Mike. Ich energetyczne występy idealnie wprowadzały publiczność w klimat wieczoru.

Każdy koncert „The Final Chamber” był retrospektywną podróżą przez historię Wu-Tangu – od debiutanckiego „Enter the Wu-Tang (36 Chambers)” po solowe projekty jego członków. Na ekranach LED wyświetlano archiwalne nagrania, zdjęcia z lat 90. oraz specjalne wizualizacje poświęcone pamięci Ol’ Dirty Bastarda.