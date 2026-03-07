Czy Britney Spears trafi do więzienia? Wszystko zależy od tego czy była pod wpływem narkotyków

fot. mat. pras.

Britney Spears może mieć poważne problemy prawne po niedawnym zatrzymaniu za jazdę pod wpływem alkoholu. Według najnowszych ustaleń w sprawie pojawił się dodatkowy wątek – w posiadaniu gwiazdy znaleziono tabletki, które są obecnie badane przez śledczych.

Jeśli testy wykażą obecność niebezpiecznych substancji, piosenkarce może grozić nawet kara więzienia.

Tabletki Adderall znalezione przy Britney Spears

Jak informują źródła zbliżone do sprawy, przy Britney Spears znaleziono tabletki leku Adderall. Substancje są obecnie analizowane, aby ustalić ich dokładny skład.

Według informatorów tabletki miały zostać zdobyte podczas jednego z wyjazdów artystki do Meksyk. Eksperci podkreślają, że w niektórych przypadkach leki kupowane poza oficjalnym obiegiem mogą być zanieczyszczone innymi substancjami.

Właśnie dlatego przeprowadzane są szczegółowe testy laboratoryjne.

Możliwe domieszki niebezpiecznych narkotyków

Śledczy sprawdzają, czy tabletki zawierają wyłącznie Adderall, czy także inne substancje. W nielegalnym obrocie zdarza się bowiem, że leki bywają mieszane z takimi narkotykami jak:

fentanyl

kokaina

metamfetamina

Jeżeli badania potwierdzą obecność silnych narkotyków w organizmie artystki, sąd może zdecydować o surowszych konsekwencjach.

Czy Britney Spears trafi do więzienia?

To pierwsze zatrzymanie za jazdę pod wpływem alkoholu w przypadku Britney Spears. W podobnych sprawach sędziowie zazwyczaj nie orzekają kary więzienia, jednak wszystko zależy od wyników badań toksykologicznych.

Jeżeli okaże się, że w organizmie piosenkarki znajdowały się poważne ilości narkotyków, sędzia może mieć podstawy do zastosowania bardziej rygorystycznej kary.

Oświadczenie managera Britney Spears

Do sprawy odniósł się również manager gwiazdy, Cade Hudson, który w krótkim oświadczeniu podkreślił, że sytuacja jest bardzo poważna.

„To niefortunny incydent, którego nie da się usprawiedliwić. Britney zamierza podjąć właściwe kroki i współpracować z prawem. Mamy nadzieję, że będzie to pierwszy krok do zmian, których w jej życiu od dawna potrzeba”.

Według osób z otoczenia artystki nie można wykluczyć, że zdecyduje się ona na dobrowolne rozpoczęcie programu leczenia uzależnień.

Przyszłość Britney Spears pod znakiem zapytania

Sprawa Britney Spears wciąż jest w toku, a kluczowe będą wyniki badań laboratoryjnych znalezionych tabletek. Od nich zależy, czy artystka będzie musiała zmierzyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, czy też sprawa zakończy się łagodniejszym wyrokiem.