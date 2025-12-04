CGM

Członkowie Kultu o stanie zdrowia Kazika. „Jego stan jest poważny. Przebywa na OIOM-ie”

Koncert na Teneryfie odbędzie się, ale bez lidera Kultu

2025.12.04

opublikował:

Członkowie Kultu o stanie zdrowia Kazika. „Jego stan jest poważny. Przebywa na OIOM-ie”

W czwartek media obiegła wiadomość o nagłym pogorszeniu stanu zdrowia Kazika Staszewskiego. Lider zespołu Kult poinformował wcześniej, że skutki źle przeprowadzonego zabiegu usunięcia wyrostka zmusiły go do ponownej hospitalizacji i prawdopodobnie kolejnej operacji. Wieczorem głos zabrali pozostali członkowie zespołu.

Kazik w szpitalu po komplikacjach pooperacyjnych

Artysta ujawnił w mediach społecznościowych, że zabieg usunięcia wyrostka, który przeszedł kilka miesięcy temu, okazał się wykonany niewłaściwie. Jak pisał, doprowadziło to do poważnych komplikacji zdrowotnych i stanu wymagającego natychmiastowej opieki medycznej.

Zespół Kult potwierdza: Kazik na OIOM-ie

W czwartkowy wieczór członkowie zespołu Kult opublikowali na Facebooku oświadczenie dotyczące sytuacji zdrowotnej wokalisty. Jak przekazali, artysta przebywa na oddziale intensywnej terapii.

„Dwie godziny temu wylądowaliśmy na Teneryfie. Na miejscu zastała nas wiadomość o tym, że Kazik trafił do szpitala. Jego stan jest poważny, choć stabilny, i w tej chwili przebywa na OIOM-ie. Jesteśmy głęboko zatroskani o jego zdrowie i z całego serca wierzymy, że Kazo szybko wróci do pełni sił. Niestety, jego udział w dwóch, najbliższych koncertach jest niemożliwy.”

Koncert na Teneryfie odbędzie się, ale bez lidera Kultu

Mimo sytuacji muzycy zadeklarowali, że zaplanowany koncert odbędzie się zgodnie z planem — jednak bez udziału Kazika.

„Mając na uwadze plany i zaangażowanie blisko dwóch tysięcy osób, które poświęciły swój czas i pieniądze, żeby być tu teraz z nami, postanowiliśmy podjąć wyzwanie i zagrać jutro normalny, pełny koncert – choć bez naszego lidera. Nad koncertem akustycznym wciąż myślimy.”

Apel zespołu do fanów: „Kazik potrzebuje wsparcia”

Na zakończenie muzycy zwrócili się do publiczności z prośbą o dobrą energię i wsparcie dla Kazika, który zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi.

„Bardzo liczymy na Waszą obecność i dobrą energię. Wierzymy, że może to być wyjątkowy, poruszający wieczór – również dla Kazika, który bardzo potrzebuje teraz naszego i Waszego wsparcia.”

Tagi


Popularne newsy

Diddy wysyła do Netflix wezwanie do zaprzestania emisji filmu. Zarzuca 50 Centowi kradzież materiałów
NEWS

Diddy wysyła do Netflix wezwanie do zaprzestania emisji filmu. Zarzuca 50 Centowi kradzież materiałów

Merch Store Ozzy’ego Osbourne’a  sprzedaje koszulkę dissującą Rogera Watersa. „Another Prick in the Wall”
NEWS

Merch Store Ozzy’ego Osbourne’a  sprzedaje koszulkę dissującą Rogera Watersa. „Another Prick in the Wall”

Filipek błyskawicznie odpowiada Fergusonowi:  „Twój numer dla mnie brzmi jak jakiś wykon od fana”
NEWS

Filipek błyskawicznie odpowiada Fergusonowi:  „Twój numer dla mnie brzmi jak jakiś wykon od fana”

Rap zdominował Spotify Wrapped 2025. Mata, Pezet i Sobel na szczycie zestawienia
NEWS

Rap zdominował Spotify Wrapped 2025. Mata, Pezet i Sobel na szczycie zestawienia

Prime Video ujawnia pierwsze zdjęcia z nowego serialu dokumentalnego o Dodzie
NEWS

Prime Video ujawnia pierwsze zdjęcia z nowego serialu dokumentalnego o Dodzie

Przemek Ferguson wraca i dissuje Filika: „Twój rap PDF, co dziecko dotyka”
NEWS

Przemek Ferguson wraca i dissuje Filika: „Twój rap PDF, co dziecko dotyka”

Dziarma o swoim weselu: „Była kiełbasa, smalec, disco polo i bardzo wieśniackie oczepiny”
NEWS

Dziarma o swoim weselu: „Była kiełbasa, smalec, disco polo i bardzo wieśniackie oczepiny”

Polecane

CGM
Najbardziej angażujący polscy artyści w mediach społecznościowych: Doda, Justyna Steczkowska i Bedoes

Najbardziej angażujący polscy artyści w mediach społecznościowych: Dod ...

Doda królową social mediów w 2025 roku

53 minuty temu

CGM
Bojkot Eurowizji 2026: Hiszpania, Irlandia, Holandia i Słowenia wycofują się z konkursu

Bojkot Eurowizji 2026: Hiszpania, Irlandia, Holandia i Słowenia wycofu ...

Decyzja o uczestnictwie Izraela w przyszłorocznej Eurowizji 2026 wywołała falę kontrowersji

1 godzinę temu

CGM
Kazik trafił do szpitala. „Dziś w nocy bliski końca drogi byłem”

Kazik trafił do szpitala. „Dziś w nocy bliski końca drogi byłem& ...

Dramatyczny wpis Kazika

2 godziny temu

CGM
Dorota Masłowska oskarża Helenę Englert o kradzież frazy, którą idąc tropem rozumowania pisarki, sama musiała wcześniej „ukraść”

Dorota Masłowska oskarża Helenę Englert o kradzież frazy, którą idąc t ...

Śpiewająca pisarka twierdzi, że została okradziona. A jak jest naprawdę?

3 godziny temu

CGM
Kanye West miał oskarżyć Kim o sfabrykowanie napadu w Paryżu. Jego była żona odpowiada

Kanye West miał oskarżyć Kim o sfabrykowanie napadu w Paryżu. Jego był ...

„Jak nóż wbity prosto w serce”

5 godzin temu

CGM
Nitrozyniak dissuje Boxdela, Gimpera i Wardęgę. Do sieci trafił “Diss na influencerów”

Nitrozyniak dissuje Boxdela, Gimpera i Wardęgę. Do sieci trafił “Diss ...

Jakbyśmy mieli za mało dissów osttnimi czasy

5 godzin temu