Członkowie Kultu o stanie zdrowia Kazika. „Jego stan jest poważny. Przebywa na OIOM-ie”

W czwartek media obiegła wiadomość o nagłym pogorszeniu stanu zdrowia Kazika Staszewskiego. Lider zespołu Kult poinformował wcześniej, że skutki źle przeprowadzonego zabiegu usunięcia wyrostka zmusiły go do ponownej hospitalizacji i prawdopodobnie kolejnej operacji. Wieczorem głos zabrali pozostali członkowie zespołu.

Kazik w szpitalu po komplikacjach pooperacyjnych

Artysta ujawnił w mediach społecznościowych, że zabieg usunięcia wyrostka, który przeszedł kilka miesięcy temu, okazał się wykonany niewłaściwie. Jak pisał, doprowadziło to do poważnych komplikacji zdrowotnych i stanu wymagającego natychmiastowej opieki medycznej.

Zespół Kult potwierdza: Kazik na OIOM-ie

W czwartkowy wieczór członkowie zespołu Kult opublikowali na Facebooku oświadczenie dotyczące sytuacji zdrowotnej wokalisty. Jak przekazali, artysta przebywa na oddziale intensywnej terapii.

„Dwie godziny temu wylądowaliśmy na Teneryfie. Na miejscu zastała nas wiadomość o tym, że Kazik trafił do szpitala. Jego stan jest poważny, choć stabilny, i w tej chwili przebywa na OIOM-ie. Jesteśmy głęboko zatroskani o jego zdrowie i z całego serca wierzymy, że Kazo szybko wróci do pełni sił. Niestety, jego udział w dwóch, najbliższych koncertach jest niemożliwy.”

Koncert na Teneryfie odbędzie się, ale bez lidera Kultu

Mimo sytuacji muzycy zadeklarowali, że zaplanowany koncert odbędzie się zgodnie z planem — jednak bez udziału Kazika.

„Mając na uwadze plany i zaangażowanie blisko dwóch tysięcy osób, które poświęciły swój czas i pieniądze, żeby być tu teraz z nami, postanowiliśmy podjąć wyzwanie i zagrać jutro normalny, pełny koncert – choć bez naszego lidera. Nad koncertem akustycznym wciąż myślimy.”

Apel zespołu do fanów: „Kazik potrzebuje wsparcia”

Na zakończenie muzycy zwrócili się do publiczności z prośbą o dobrą energię i wsparcie dla Kazika, który zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi.